Cette perceuse-visseuse Bosch est idéale pour vos petits travaux

La perceuse-visseuse Bosch est dotée d'une performance et d'une facilité d'utilisation pour tous vos petits travaux. Pour un bricoleur expérimenté ou pour un débutant dans le milieu du bricolage, cet appareil pourra répondre à toutes vos attentes.

Perceuse-visseuse sans fil Bosch : entre puissance et polyvalence

La perceuse-visseuse sans fil Bosch offre une performance et une polyvalence exceptionnelle pour tous vos travaux de bricolage. Ce kit complet, disponible en édition exclusive, comprend :

Deux batteries de 2,0 Ah ;

Un chargeur ;

Un ensemble de 39 pièces d'accessoires.

Grâce à cet appareil, vous serez en mesure de réaliser tous vos travaux de bricolage. En effet, ce dernier est équipé d'un moteur puissant offrant des performances exceptionnelles.

Avec un couple de serrage allant jusqu'à 30 Nm, il est capable de percer des matériaux comme le bois, le métal et le plastique avec facilité. Sa vitesse de rotation variable, quant à elle, permet un contrôle précis pour s'adapter à différentes tâches.

Autre avantage, ce kit comprend un ensemble de 39 pièces d'accessoires. Cette polyvalence est idéale pour tous vos projets de bricolage. Vous pouvez, en effet, employer des embouts de vissage, des forets, des douilles ou des porte-embouts magnétiques selon vos besoins.

Un appareil durable, ergonomique et simple d'utilisation

La perceuse-visseuse Bosch Professional GSR 12V-15 est conçue pour offrir un confort maximal et une grande facilité d'utilisation. Son design compact et léger permet une manipulation facile, même dans les espaces restreints. La poignée ergonomique offre une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors de travaux prolongés.

Cette perceuse-visseuse sans fil est fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées. La robustesse de sa construction assure une durabilité à long terme.

Les batteries fournies sont compatibles avec tous les outils du système 12V Bosch. Autrement dit, vous pouvez facilement échanger les batteries entre différents outils de la gamme. Le chargeur fourni permet également de recharger rapidement les batteries pour minimiser les temps d'arrêt.

La perceuse-visseuse sans fil Bosch Professional est un choix performant pour votre bricolage. Avec sa puissance, ses batteries longue durée, son kit d'accessoires complet et sa facilité d'utilisation, elle offre une solution complète pour toutes vos tâches de fixation et de perçage. Rendez-vous sur le site Internet de Cdiscount pour en savoir plus.