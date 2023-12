Composez votre tenue The North Face pour un week-end à la montagne  !

L'hiver s'est installé et avec lui, l'envie d'arpenter des sentiers enneigés ! Vous prévoyez de partir à la montagne ? N'oubliez pas d'emporter avec vous des vêtements chauds et imperméables pour partir en randonnée tout en restant au sec. Vestes à capuche ou isolantes, pantalon respirant, chaussures de randonnée adhérentes, bonnet à pompon... On a sélectionné pour vous cinq must-have à shopper sur le site de la marque The North Face pour un week-end à la montagne aussi stylé que confortable !

Une veste à capuche chaude et pratique

En vente à 150 €, la veste à capuche zippée The North Face pour homme est parfaite pour la montagne. Issu de la gamme FutureFleece Summit Series, ce vêtement technique est conçu en tissu à séchage rapide qui empêche l'humidité de passer. Parfait pour l'alpinisme, il possède une coupe fuselée qui épouse la forme de votre corps. À la fois léger et fin, il reste aussi très chaud grâce à la technologie textile FutureFleece qui optimise l'équilibre de la thermorégulation, du poids et de la compressibilité. Vous resterez parfaitement au sec grâce à sa capuche fixe à ouverture élastique prétendue pour un maintien optimal.

Équipez-vous pour vos séances d'alpinisme avec The North Fac

Un pantalon imperméable

Proposé à 240 € sur le site de la marque américaine, le pantalon The North Face Chakal pour homme vous protège de la pluie et de la neige. Il garde vos jambes au chaud pour vous suivre partout en randonnée et même en altitude. Conçu pour le ski et le snowboard, il intègre la technologie DryVent à double épaisseur, qui combine imperméabilité et respirabilité. Sa matière coupe-vent et sa technologie d'isolation Heatseeker Eco vous aident aussi à rester au chaud. À l'intérieur, ce vêtement dispose d'aérations au niveau des cuisses pour réguler la chaleur. Il possède également un tissu extensible et des genoux articulés pour vous offrir une grande liberté de mouvement.

Équipez-vous pour vos séances d'alpinisme

Des chaussures de randonnée à moins de 200 €

Parfaitement isolantes, ces chaussures de randonnée The North Face pour homme vous suivront partout en altitude. Disponibles à 180 €, elles sont fabriquées en tissu respirant et léger qui régule la température du corps pour vous offrir un confort à toute épreuve. Elles sont également équipées d'une semelle antidérapante pour vous fournir une adhérence optimale sur les pistes sèches ou les terrains plus humides. Conçue pour la randonnée, cette paire légère vous accompagnera à chaque foulée grâce à sa semelle intermédiaire avec géométrie à bascule.

Équipez-vous pour vos séances d'alpinisme

Un bonnet à pompon pour couvrir vos oreilles

Gardez votre tête bien au chaud en enfilant ce bonnet à pompon The North Face, exclusivement à 40 € sur le site officiel de l'enseigne. Prisé des amateurs de ski et de snowboard, cet accessoire possède une coupe profonde pour vous garder au chaud. Fabriqué en polyester recyclé, il recouvre intégralement les oreilles pour vous protéger du froid glacial sur les pistes, mais aussi dans la station. Il est plébiscité pour son style rétro et sa couleur bordeaux.

Découvrez les nouveautés pour homme The North Face

Une veste imperméable noire et fluo

Place au style sur les pistes de haute montagne avec cette veste imperméable The North Face pour homme, actuellement à 400 €. Vous pourrez affronter sans soucis les conditions extrêmes cet hiver grâce à sa technologie FutureLight qui vous offre une protection imperméable et coupe-vent lors de vos excursions sous la neige. Dotée d'une capuche, de liserés élastiques aux manches et de détails réfléchissants, elle assure aussi votre sécurité en vous aidant à rester visible lors de vos départs matinaux.

Découvrez les nouveautés pour homme The North Face

Sur le site The North Face, la livraison standard est gratuite pour toutes vos commandes. N'attendez plus pour en profiter ! Ces cinq vêtements et accessoires The North Face vous suivront dans toutes vos expéditions à la montagne.