Découvrez 4 idées de cadeaux insolites sur ce site  !

Nature et Découvertes regorge de produits parfaits pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Dans cet article, nous vous présentons quatre cadeaux uniques et originaux combinant la beauté de la nature avec l'innovation technologique. Voici un top 4 des expériences inoubliables à offrir à vos proches.

Le kit des légumes extraordinaires

Le kit des légumes extraordinaires du Dr Jonquille présente une sélection unique de légumes atypiques. Ces derniers apporteront de la couleur et des saveurs originales à votre potager.

Le kit, fabriqué à Nantes, comprend six sachets de graines bio et reproductibles, dont :

De la betterave bicolore chioggia.

De la tomate bleue black cherry.

Du haricot mauve purple queen.

Les pots biodégradables et les bâtonnets en bois issus de forêts durables sont fournis pour une approche respectueuse de l'environnement. En parallèle :

Les graines sont certifiées AB et reproductibles.

Le livret est imprimé avec du papier PEFC.

Les étiquettes sont conçues à partir de bois français certifié PEFC.

Le kit légumes extraordinaires vous est proposé à 29,90 € sur Nature et Découvertes.

Découvrez le kit ici

Le set de raclette pour deux personnes

Le set de raclette pour deux personnes est une solution compacte et conviviale pour savourer la raclette à deux sans encombrement. Son format s'adapte parfaitement à votre table et se range facilement.

Le set comprend deux poêlons et deux spatules et fonctionne sans électricité. Il suffit de placer des bougies chauffe-plat sur son socle pour créer de la chaleur. En seulement trois minutes, le fromage fond aussi efficacement qu'avec un appareil électrique.

Cet appareil vous est proposé à 24,95 €.

Régalez-vous avec ce set ici

Le coussin confort multiposition

Ce coussin deviendra vite votre meilleur allié pour des moments de détente et des sessions de travail à domicile encore plus agréables. Il est composé de cinq cylindres douillets conçus pour améliorer votre confort, que vous soyez assis ou allongé.

Vous pouvez moduler les cylindres selon vos besoins pour l'adapter à votre canapé, votre chaise ou votre lit. Que vous cherchiez à caler votre dos, vos lombaires ou votre nuque, ce coussin multiposition vous procurera une sensation de bien-être incomparable.

Proposé à 25,95 € sur le site.

Détendez-vous grâce à ça

La bougie qui devient plante

La bougie artisanale parfum fleur de coton est une création française écoresponsable originale. En effet, elle se transforme en plante une fois consommée.

Cette bougie est coulée à la main dans une élégante noix de coco naturelle. Elle contient exclusivement de la cire de soja 100 % naturelle certifiée BIO-VEGAN et des parfums de Grasse.

Le coffret comprend non seulement une bougie parfumée, mais aussi des graines surprises cachées au fond du pot, ainsi qu'un sachet de terreau bio et des instructions pour vous guider dans la transformation de votre bougie en une magnifique plante.

La bougie plante est à 29 €.

Surprenez avec ce cadeau

Vous souhaitez en savoir davantage sur les articles présentés. Rendez-vous sur le site Internet de Nature et Découvertes sans plus tarder.