Découvrez le nouveau smartphone Honor 90 Lite, la qualité à prix imbattable

Quels sont les atouts de ce smartphone ? Quelles remises vous attendent sur le site ? Et faut-il craquer dès maintenant ? Cet article vous donnera toutes les informations à retenir de l'Honor 90 Lite.

Lancement du smartphone Honor : remises et accessoires offerts

Pour son lancement, l'Honor 90 Lite est affiché sur le site de la marque à 299,90 €. C'est un excellent rapport qualité/prix pour un smartphone aux caractéristiques détaillées ci-dessous. Son intérêt est rehaussé par des bons plans complémentaires.

Le premier d'entre eux est une réduction de 50 € via un coupon pour les personnes abonnées à la newsletter d'Honor. Si cette réduction ne suffit pas, vous pouvez aussi choisir de régler votre nouveau smartphone en plusieurs fois. Avec 4 mensualités de 74,98 €, l'appareil est encore plus accessible.

La marque vous offrira la livraison et les éventuels retours. Mais elle vous offrira aussi des rabais sur ses accessoires. L'Honor Band 7, par exemple, est à 39,90 € au lieu de 59,90 €. L'Honor SuperCharge Power Adapter et sa charge ultrarapide 66 W sont à 29,90 € au lieu de 49,90 €. Les écouteurs Earbuds X5 vous seront même offerts pour l'achat de votre Honor 90 Lite.

Avec toutes ces remises, Honor donne toutes les raisons de commander. Attention, cependant : cette offre de lancement est valable pendant 30 heures. Dépêchez-vous de découvrir si ce smartphone est fait pour vous.

Craquez pour le Honor 90 Lite

Honor 90 Lite : un smartphone 6,7" avec un super capteur photo

Le 90 Lite est très intéressant pour un smartphone à moins de 300 €. L'appareil dispose des dernières technologies, à commencer par la compatibilité 5G. Il vous assure une navigation plus rapide sur Internet. Les fans de streaming apprécieront aussi son grand écran 6,7". Sans bord, rafraîchi en 90 Hz, il promet une belle immersion à son utilisateur. Il a été optimisé pour préserver la santé de vos yeux.

La marque Honor l'a aussi doté d'un module photo beaucoup plus détaillé. Il comporte en réalité deux modules. Le principal dispose d'un capteur de 100 mégapixels et d'un grand-angle. Le second dispose à lui seul de 3 capteurs de différentes natures. Ainsi équipé, le 90 Lite saura répondre à toutes les situations, proposant des prises de vues jusqu'au 1080p. Une foule de fonctions créatives accompagneront les photographes en herbe.

Malgré sa taille généreuse, ce modèle se démarque par sa légèreté. Il pèse seulement 179 grammes, un poids plume pour un modèle 6,7". Sa faible épaisseur (moins de 7,5 mm) favorise une utilisation d'une seule main.

Voilà toutes les informations à retenir pour ce lancement de l'Honor 90 Lite. Et si ce smartphone de nouvelle génération ne vous convient pas, continuez de parcourir le catalogue de l'enseigne. Beaucoup d'autres appareils (comme le Magic5 Pro ou le Magic Vs) vous attendent. Ordinateurs, montres connectées... Ils sont nombreux à profiter de leurs propres bons plans.