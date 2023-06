La Galaxy Tab S8 Series profite d’une belle offre fête des Pères

Nous avons observé les bons plans mis en ligne pour l'occasion, et l'un d'eux a retenu notre attention.

Jusqu'au 18 juin (jour de la fête des Pères), la tablette tactile Galaxy Tab S8 profite d'une forte réduction et vous sera livrée avec des accessoires gratuits. Il y a de nombreux détails à connaître sur la mécanique de cette offre. Nous vous guidons afin de vous faire gagner du temps.

Tous les détails de l'offre fête des Pères

Il y a de multiples raisons de choisir la Galaxy Tab S8 de Samsung comme cadeau pour votre papa. La première d'entre elles est une double remise. Dès votre achat, votre tablette profite déjà d'une réduction de 200 € de rabais immédiat. Avec un bonus de reprise pouvant aller jusqu'à 200 € supplémentaires, vous pouvez profiter d'un total de 400 € de réduction en échange d'une ancienne tablette.

La deuxième raison de craquer tient dans les accessoires offerts. En plus de la double remise, Samsung vous offrira une paire d'écouteurs Galaxy Buds2 et une protection. Vous pourrez choisir un book cover ou un étui Note View, à votre convenance.

Ajoutez à cela tous les avantages traditionnels accompagnant une commande sur le site de Samsung. La marque vous offre la livraison de votre tablette et de ses accessoires. Les retours sont gratuits également, vous protégeant contre toute déception au moment d'offrir votre cadeau. Vous pouvez enfin faire le choix d'un financement en plusieurs fois sans frais.

Profitez de l'offre fête des Pères

Galaxy Tab S8, la tablette très haut de gamme signée Samsung

Il ne vous reste plus qu'à déterminer si la tablette de l'enseigne est faite pour votre père. Il n'y a pas de doute : sur les performances, l'autonomie ou même le rendu visuel, ce modèle présente ce qu'il y a de meilleur dans son secteur.

La Galaxy S8 a été déclinée dans des versions S8+ et S8 Ultra également concernées par l'offre de la fête des Pères. Mais en tant que tablette haut de gamme, sa formule la plus simple est amplement suffisante pour les usages du quotidien.

Son écran de 11" assure un confort intéressant pour le visionnage de vidéos, mais aussi pour d'autres utilisations multimédias ou même pour des tâches professionnelles. C'est le cas de la prise de notes manuscrites par exemple, le S Pen de la marque améliorant le potentiel de la tablette. En occupant 84% de la face avant et en affichant un rafraîchissement 120 Hz, l'écran LCD pourra offrir une expérience extrêmement fluide.

Côté performances, la Samsung Galaxy S8 repose sur l'un des processeurs les plus récents. Le Snapdragon 8 Gen 1, avec ses 8 Go de mémoire vive, saura répondre aux besoins de toutes les applications.

L'autonomie fait partie des gros points forts de l'appareil. Non seulement la tablette de Samsung emporte une batterie de grande capacité (8 000 mAh). Mais en plus, elle est compatible avec une charge rapide de 45W. Cette version est capable de tenir plusieurs heures de plus que la génération précédente et vous permet de rester moins longtemps branché à une prise électrique.

Offrez la Galaxy Tab S8

Cette tablette est une valeur sûre que vous pouvez adopter les yeux fermés à l'occasion de la fête des Pères. Et même si vous avez déjà votre cadeau pour votre papa, c'est aussi le bon moment pour offrir un beau cadeau à vous-même. Les réductions sur les tablettes, mais aussi les smartphones, les montres connectées et tous les autres objets high-tech de Samsung sont autant d'incitations à découvrir l'univers de la marque.