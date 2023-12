Offrez cette tablette incassable à moins de 260 € à Noël

La maladresse est un vilain défaut qui peut être fatal pour nos appareils connectés. Avec une tablette incassable, plus besoin de redoubler de vigilance pour manipuler votre équipement. Cet appareil de pointe vous suivra pendant de longues années grâce à sa grande robustesse. Il est capable d'encaisser les chocs, les chutes et de résister aux conditions météo extrêmes.

Une idée de cadeau parfaite : La Tablette Blackview Active 8 Pro :

Affichage et photo

Exceptionnellement à 259,99 € au lieu de 379,99 € sur Cdiscount, la tablette incassable Blackview Active 8 Pro fait partie des bons plans du site marchand pour les fêtes de fin d'année. C'est le moment de gâter vos proches en posant cet équipement performant et fiable au pied du sapin. Parfaite pour le travail, les études ou le divertissement, cette tablette possède un écran robuste de 10,36 pouces avec une résolution 2,4K FHD+ qui vous offre un grand confort d'affichage. Il affiche des couleurs nettes et vives et des contrastes très précis. Cet appareil, qui fonctionne sous Android 13, embarque également une caméra arrière de 48 mégapixels. Vous pourrez immortaliser vos meilleurs moments avec une résolution exceptionnelle.

Découvrez les offres Cdiscount

Mémoire interne et autonomie

En termes de mémoire, la tablette antichoc Blackview Active 8 Pro dispose du meilleur avec son excellente capacité de stockage de 16 Go qui vous permettra de stocker aisément toutes vos applications, mais aussi vos photos, vidéos et fichiers. Vous bénéficierez également de 16 Go de mémoire RAM pour une plus grande rapidité d'exécution de toutes vos tâches. Cet appareil high tech intègre également un processeur octa-core qui offre une fluidité maximale. Lancez des jeux gourmands sans latence ou surfez sur internet avec rapidité grâce à cet équipement puissant. Il est doté d'une batterie de 22 000 mAh compatible avec les chargeurs rapides de 33 watts.

Ne vous fiez pas à sa finesse et à son poids plume. Sous ses 116,8 millimètres d'épaisseur, la tablette incassable Blackview Active 8 Pro intègre les meilleurs composants pour vous faire profiter de performances avancées.

Proposée à moins de 260 € sur Cdiscount, la tablette incassable Blackview Active 8 Pro est le cadeau idéal à offrir à vos proches connectés.