Offrez-vous ce PC portable HP à moins de 600 € pour la rentrée

L'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment concerne le HP 15-fc00071nf, un PC 15,6" parfait pour profiter d'une bonne puissance de calcul sans se ruiner. Disponible à prix réduit chez Cdiscount, nous vous donnons les informations à retenir au sujet de cet appareil.

Le HP 15-fc0071nf, un ordinateur portable taillé pour le bureau

Cet ordinateur constitue une solution très intéressante pour le travail de bureau et pour d'autres projets plus personnels. Le processeur AMD Ryzen 5 et les 16 Go de mémoire vive en font un PC rapide, capable de vous faire gagner en productivité.

Il ajoute une puce graphique AMD Radeon et un SSD de 512 Go. Cet espace de stockage vous sera utile pour lancer plus rapidement tous vos programmes.

C'est aussi un appareil léger (1,59 kilo) et compact, tout en conservant un grand confort visuel pour son utilisateur. Il dispose d'un écran de 15,6", un très bon compromis pour les amateurs de multimédia souhaitant continuer à travailler n'importe où. Vous pourrez aisément emmener votre ordinateur dans chaque pièce de votre maison, mais aussi d'un bureau à l'autre ou dans les transports en commun. L'écran est traité contre les reflets, vous aidant à rester productif quelle que soit la position du soleil.

Pour les professionnels, cet ordinateur HP intègre finalement une caméra HP TrueVision et des microphones réduisant les bruits parasites. Ces équipements seront utiles à vos futures visioconférences.

Jusqu'à 180 € de remise sur le PC portable et d'autres appareils HP

Au lieu d'un prix normal de 599,99 €, l'ordinateur portable chute à 519,99 € chez Cdiscount. Avec cette réduction immédiate de 80 €, cet appareil de bureautique devient plus abordable, vous faisant réaliser de précieuses économies à la veille de la rentrée.

Jusqu'au 24 septembre, HP rembourse jusqu'à 100 € sur une multitude de produits éligibles. Et si vous profitiez de cette opération pour vous rééquiper entièrement ?

 cela, ajoutez les avantages fréquemment proposés par le site sur des milliers d'articles. Livraison gratuite, reprise d'un ancien produit... Si la remise de ce bon plan ne suffit pas, vous avez aussi la possibilité de régler votre nouveau HP 15-fc0071nf en plusieurs fois.

Ce PC a éveillé votre intérêt ? Vous pouvez retrouver tout le reste de sa fiche technique directement sur le site Cdiscount. Profitez-en pour découvrir tous les accessoires accompagnant votre nouvel achat, comme une housse de transport ou une souris sans fil.