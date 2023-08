Où trouver une imprimante au meilleur prix ?

L'imprimante HP DeskJet 2710e est un des meilleurs rapport qualité-prix du moment. Découvrez ses avantages et ne tardez pas pour vous la procurer avant la rentrée scolaire.

HP DeskJet 2710e : Une imprimante multifonction

En tant qu'imprimante à jet d'encre, la DeskJet 2710e saura répondre aux utilisations les plus courantes. C'est aussi un modèle tout-en-un, capable de réaliser toutes les opérations du quotidien. En plus de l'impression, ce modèle peut scanner, copier et numériser tous vos documents. Elle constitue une solution attractive pour les particuliers, les étudiants et même certains profils professionnels.

L'appareil vous fera gagner en productivité grâce à sa belle vitesse d'impression. Elle est effectivement capable d'imprimer jusqu'à 7,5 pages par minute (ppm) en noir et jusqu'à 5,5 ppm en couleur. Adaptée à des équipes de 3 utilisateurs (ou 100 pages par mois), autant dire qu'elle vous fera gagner du temps lors de vos projets.

Très facile à utiliser, l'imprimante de HP peut être utilisée sans fil. Vous pourrez lancer vos tâches depuis votre ordinateur, mais aussi depuis votre smartphone ou votre tablette. Cette caractéristique simplifie vos utilisations et vous rendra plus polyvalent. Il vous suffira d'installer l'application gratuite HP Smart pour profiter de fonctions étendues.

Le DeskJet 2710e fait aussi partie des modèles durables. HP l'intègre à un programme d'impression n'entraînant aucune déforestation. Le recyclage de ses cartouches est entièrement mené en circuit fermé.

Commander votre imprimante HP DeskJet 2710e

Une imprimante HP à moins de 45 €

Le modèle concerné est la HP DeskJet 2710e. Avant de vous la présenter plus en détail, précisons son prix : au lieu d'un tarif habituel de 59,90 €, elle est actuellement disponible à 44,99 €, soit presque 15 € de réduction immédiate.

La livraison vous sera offerte. Dans le cas d'un remplacement, Cdiscount reprend même votre ancien appareil tout aussi gratuitement.

Si le tarif réduit ne suffit toujours pas, vous avez la possibilité de régler votre imprimante en plusieurs fois. Avec des mensualités de 11,52 €, il sera difficile de trouver plus accessible.

Quelques avantages supplémentaires vous attendent. En craquant pour cette imprimante, vous profiterez de 6 mois d'abonnement offerts à Instant Ink. HP vous expédiera automatiquement de nouvelles cartouches lorsque les vôtres seront presque vides. En outre, pour l'achat d'un PC HP, vous profiterez d'un nouveau rabais allant jusqu'à 100 € sur votre nouvelle acquisition.

Vous connaissez toutes les raisons de craquer pour l'imprimante de la marque historique HP. La rentrée scolaire n'est pas encore là, mais elle approche à grands pas. N'attendez pas trop longtemps pour trouver tous les équipements de bureau dont vous aurez besoin pour bien commencer l'année.