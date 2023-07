Profitez de la PS5 au meilleur prix avec votre offre Box SFR

Obtenez la PS5 au meilleur prix avec votre offre Box SFR. Découvrez ci-dessous comment se compose cette offre attractive.

Profitez de la PS5 Édition Digitale à un tarif préférentiel

Cette offre intéressante de SFR combine le meilleur de la fibre optique et du gaming pour vous fournir une expérience de jeu ultra fluide et immersive. Avec un débit allant jusqu'à 8 Gb/s, une faible latence et le Wi-Fi 6, vous bénéficierez d'une connexion Internet haut débit garantie pour des sessions de jeu sans interruption.

Mais ce n'est pas tout ! La PS5 Édition Digitale vous réserve des sensations extraordinaires. Vous plongerez dans des graphismes incroyables et vivrez une immersion sans pareille. Cet appareil haut de gamme vous offre des sensations de jeu impressionnantes. Un véritable immanquable pour tous les amateurs de gaming. Les temps de chargement sont accélérés. L'immersion est plus poussée grâce au retour haptique et au son 3D.

Pour en profiter, SFR vous propose différentes offres Box + PS5 :

SFR Fibre Starter est à 30,90 € par mois pendant un an puis à 44,99 € par mois avec un engagement de 24 mois. Avec cette offre, la PS5 vous coûtera seulement 361 € (payable en une ou 24 fois).

SFR Fibre Power est à 39,99 € par mois pendant un an puis à 49,99 € par mois avec un engagement de 24 mois. Dans ce cas, la PS5 vous coûtera seulement 341 € (payable en une ou 24 fois).

SFR Fibre Premium est à 45,99 € pendant un an puis à 56,99 € par mois avec un engagement de 24 mois. La PS5 sera à seulement 311 € (payable en une ou 24 fois).

Cette dernière offre est la plus complète. Elle vous permet de bénéficier jusqu'à 8 Gb/s partagés, du Smart Wi-Fi 6. Vous accédez à 200 chaînes de TV incluses.

Profitez de la PS5 avec votre Box SFR

Tous les avantages d'opter pour la Fibre SFR + PS5

Opter pour ce combo Fibre SFR + PS5 vous permet d'accéder à certains avantages. En l'occurrence, vous profitez d'un débit jusqu'à 8 Gb/s pour une grande fluidité de jeu. Internet est garanti dans votre logement.

Concernant la console, vous profitez :

De la résolution 8K ;

D'un disque SSD ultra haute vitesse ;

D'une technologie HDR, 120 FPS.

Votre console vous sera livrée en main propre contre signature ou QR Code. Un second décodeur est disponible sur demande afin de vous permettre de visionner tous vos programmes TV sur un autre téléviseur. Vous profitez d'un disque dur numérique avec 300 heures d'enregistrement inclus pour profiter encore plus de vos programmes préférés.

Ne manquez pas cette offre intéressante de SFR. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque pour en savoir davantage.