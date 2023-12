Quel casque choisir entre le Apple AirPods et le SONY WH-CH520  ?

Apple et Sony proposent toutes deux des produits de grande qualité. C'est le cas pour tous les produits technologiques qu'elles fabriquent, incluant les casques. Les utilisateurs sont donc nombreux à hésiter entre AirPods Max d'Apple et Sony WH-CH520. Suivez le guide pour mieux vous y retrouver.

AirPods Max d'Apple : un son Hi-Fi pour une expérience d'écoute incroyable

Laissez-vous emporter dans un monde de pure immersion sonore avec les AirPods Max d'Apple. Ces casques élégants offrent une expérience d'écoute Hi-Fi inégalée. Ils fournissent une qualité sonore exceptionnelle et un design innovant pour un confort supérieur.

En effet, chaque élément a été conçu afin de vous offrir un ajustement parfait et une isolation acoustique optimale : coussinets, arceau, bandeau en tissu respirant, etc. Sa structure en acier inoxydable allie solidité, flexibilité et confort.

Les AirPods Max garantissent un son sans distorsion sur l'ensemble du spectre audible, des basses profondes aux aigus cristallins. Grâce à six micros orientés vers l'extérieur et deux micros orientés vers l'intérieur, ils neutralisent les bruits ambiants indésirables tout en isolant votre voix pendant les appels téléphoniques.

Équipés d'une puce H1 Apple, d'un design acoustique exclusif et de logiciels avancés, les AirPods Max exploitent le traitement audio informatique pour une expérience sonore époustouflante. La réduction active du bruit, quant à elle, bloque efficacement les bruits extérieurs pour une immersion totale.

Les AirPods Max d'Apple vous sont actuellement proposés à 579 € sur Amazon.

Achetez les AirPods Max d'Apple sur Amazon

Sony WH-CH520 : une technologie Sony 360 Reality Audio

Le Sony WH-CH520 offre une expérience d'écoute personnalisée grâce à sa technologie de pointe. Le moteur de cette expérience sonore réside dans la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Cette dernière optimise le son, même dans les hautes fréquences, pour une expérience audio authentique.

Lorsque la musique est compressée, certaines fréquences essentielles sont altérées. Toutefois, la technologie DSEE restaure fidèlement ces nuances pour produire un son haute qualité, proche de la vision de l'artiste.

Cela étant, Sony va encore plus loin en optimisant votre expérience d'écoute grâce à la technologie Sony 360 Reality Audio. Cette technologie analyse la forme de vos oreilles par l'application Sony | Headphones Connect pour vous offrir une expérience musicale immersive et sur mesure, adaptée à votre anatomie unique.

Le WH-CH520 vous accompagne tout au long de votre journée avec une autonomie de 50 heures. Votre batterie est faible ? Une recharge rapide de seulement 3 minutes vous offre 1,5 heure d'écoute.

Le WH-CH520 offre des appels mains libres d'une grande clarté grâce à son microphone de haute qualité, vous permettant de rester en contact même dans des environnements bruyants. Vous pouvez facilement répondre aux appels en utilisant les boutons situés sur le casque, sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

Enfin, grâce à ses coussinets souples et son arceau ajustable, ce casque allie confort, design compact et légèreté, pour une écoute prolongée en toute sérénité.

Le Sony WH-CH520 vous est actuellement proposé à seulement 39,99 € au lieu de 70 € sur Amazon, soit 43 % de remise immédiate.

Achetez le Sony WH-CH520 sur Amazon

