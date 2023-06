Samsung vs LG : quelle TV OLED 4K choisir  ?

Ces deux géants de l'industrie des téléviseurs offrent, en effet, des options haut de gamme. Résultat, il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver et de faire un choix. Voici une comparaison des téléviseurs OLED 4K de Samsung et LG, afin de vous aider à faire le meilleur choix pour trouver le modèle parfait.

TV OLED 4K de Samsung : une expérience visuelle immersive

Tous les points forts de la TV OLED 4K de Samsung

Avec le téléviseur OLED 4K de Samsung, vous bénéficiez d'une expérience visuelle immersive. En effet, l'appareil vous offre une qualité d'image OLED. Les noirs sont profonds, les couleurs sont vives et les détails sont précis. Une fois la TV allumée, vous profitez d'une expérience visuelle immersive.

Par ailleurs, le téléviseur est équipé du puissant processeur Quantum 4K de Samsung. Ce dernier optimise la qualité d'image en améliorant les détails, les contrastes et les couleurs. Les scènes rapides sont rendues de manière fluide, sans flous indésirables.

Enfin, le Samsung TV OLED 4K 138 cm QE55S95B présente un design minimaliste. Ses fines bordures maximisent la surface d'affichage. La TV s'intègre parfaitement à tous les types de décors, ajoutant une touche de sophistication à votre espace de vie.

Les quelques points faibles de la TV OLED 4K de Samsung

Bien que la qualité d'image soit excellente en face de l'écran, l'angle de vision du SAMSUNG QE55S95B peut être limité. La qualité d'image peut se dégrader si vous regardez le téléviseur depuis un angle prononcé. Il est donc important de prendre cela en compte en fonction de la disposition de votre pièce.

Le QE55S95B utilise le système d'exploitation Tizen de Samsung. Ce dernier offre une interface conviviale avec une grande variété d'applications. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver la disponibilité des applications légèrement inférieure à celle d'autres systèmes d'exploitation.

En savoir plus sur la TV OLED 4K Samsung

TV OLED 4K de LG : une expérience visuelle inégalée

Tous les points forts de la TV OLED 4K de LG

Téléviseur de pointe, la TV OLED 4K de LG promet des performances visuelles incroyables. Comme la Samsung, ce téléviseur LG offre une qualité d'image époustouflante grâce à la technologie OLED combinée à la résolution 4 K. Les couleurs sont vives et les détails sont incroyablement nets.

L'appareil est également équipé de la technologie OLED de LG. Cette dernière offre une luminosité améliorée par rapport aux modèles OLED traditionnels. Autrement dit, les blancs sont plus éclatants et les images plus dynamiques. Enfin, la TV OLED 4K de LG présente un design minimaliste. Son profil ultramince et sa conception sans support visible sont très appréciés des utilisateurs.

Les quelques points faibles de la TV OLED 4K de LG

L'un des premiers points faibles de la TV OLED 4K de LG, c'est son tarif. L'appareil est près de deux fois plus cher comparé à la TV Samsung. Il vaut, en effet, 3 653,63 € sur le site de Cdiscount. Si vous avez du mal à choisir entre TV OLED 4K de Samsung ou de LG, cela peut être un facteur à prendre en compte si vous avez un budget limité.

En savoir plus sur la TV OLED 4K LG

Vous l'aurez compris, Samsung et LG offrent tous deux des TV OLED 4K de grande qualité. Pour faire un choix éclairé, faites le point sur votre budget. Vos applications habituelles sont disponibles sur les systèmes d'exploitation des téléviseurs. En effet, Samsung utilise généralement son propre système d'exploitation, Tizen. LG utilise webOS.