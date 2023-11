Shark : Cet aspirateur sans fil est à moins de 300 € pendant le Black Friday !

Vous êtes à la recherche d'un aspirateur sans fil performant à un prix avantageux ? Ne cherchez pas plus loin. Durant le Black Friday, l'aspirateur sans fil de Shark vous est proposé à moins de 300 €. L'occasion unique de profiter d'une expérience de nettoyage sans contraintes à tout petit prix.

Shark Stratos : Un aspirateur-balai sans fil haut de gamme

Stratos de Shark est un aspirateur-balai sans fil qui réinvente le nettoyage de votre maison. La technologie Auto IQ est au cœur de cet aspirateur. Il est doté de capteurs intelligents qui détectent le niveau de saleté et ajustent automatiquement la puissance d'aspiration en conséquence. De votre côté, vous pouvez aspirer jusqu'à 50 % de saletés en plus.

Un indicateur lumineux sur la tête d'aspiration vous montre la puissance d'aspiration en temps réel. Cette dernière augmente lorsque cela est nécessaire et diminue une fois les débris éliminés.

Le manche Flexology vous permet d'atteindre facilement les zones sous les meubles bas. Par ailleurs, ce modèle inclut un kit d'accessoires pour voiture, vous offrant plus de polyvalence dans vos tâches de nettoyage.

Lorsque vous avez terminé, l'aspirateur se replie pour un rangement compact, n'importe où dans votre maison. Ne soyez donc pas inquiet pour son stockage.

Durant le Black Friday, Stratos de Shark vous est proposé à seulement 299,99 € au lieu de 479,99 €. Une offre à ne surtout pas manquer.

Stratos de Shark : Une technologie de nettoyage de dernière génération

Le Shark Stratos est équipé d'une tête d'aspiration de dernière génération parfaite pour la collecte de cheveux et de poils d'animaux. Les technologies DuoClean et PowerFins Plus travaillent en tandem pour garantir un nettoyage impeccable sur tous les types de sols.

La tête DuoClean passe facilement des moquettes aux sols durs sans besoin de changer d'accessoire. La brosse PowerFins Plus nettoie en profondeur les tapis et élimine la saleté incrustée.

La fonction anti-emmêlement sépare et élimine automatiquement les cheveux et les poils d'animaux emmêlés pendant le nettoyage. Par ailleurs, le puissant éclairage LED intégré à la tête d'aspiration détecte la poussière et les poils d'animaux.

Ce modèle dispose également d'un système hermétique antiallergique qui capture et retient 99,9 % des poussières et allergènes à l'intérieur de l'aspirateur, préservant ainsi la qualité de l'air que vous respirez.

Acheter l'aspirateur sans fil Stratos de Shark

Vous souhaitez en savoir davantage sur l'aspirateur sans fil Stratos de Shark ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque.