Top 3 des meilleurs sacs à dos pour votre PC portable

Votre sac à dos doit convenir à vos goûts personnels, tout en garantissant la sécurité de votre ordinateur. Découvrez 3 sacs pour PC remarquables par leurs caractéristiques et leur design.

Le sac Eastpak London, une marque incontournable

Au sein du look streetwear, Eastpak est une enseigne réputée pour la qualité de ses sacs à dos, appréciée des lycéens et des étudiants. La marque ne s'arrête cependant pas là et conçoit des sacs pour PC portables.

Le modèle London dispose d'un espace adapté aux ordinateurs de 15". Mais il possède aussi des compartiments permettant d'emporter des affaires supplémentaires. Son volume de 21 litres peut recevoir des accessoires ou d'autres appareils, comme une tablette tactile ou une souris Bluetooth. Il ajoute une poche zippée à l'avant. Il reste néanmoins compact et peu encombrant, vous permettant de le garder facilement à vos pieds dans les transports en commun.

La fermeture par des lanières vous apporte une belle allure et une sécurité supplémentaire à votre ordinateur. À l'arrière, vous retrouverez des sangles réglables pour un transport confortable et adapté à votre morphologie.

Le Targus Cypress, un sac à dos et une mallette à la fois

Vous préférez une alternative plus sérieuse pour le transport de votre ordinateur portable ? Nous y avons pensé en retenant le Targus Cypress, un sac à dos convertible et polyvalent. C'est simple : s'il est plus pratique pour vous de tenir votre sac à la manière d'une mallette, c'est possible. En plus des traditionnelles sangles à l'arrière, ce sac comprend une poignée latérale. De cette façon, vous pouvez le saisir comme vous l'entendez, selon la situation ou l'envie.

Adapté à des PC jusqu'à 15,6", il offre une belle capacité et une bonne protection à votre appareil, mais pas seulement. À l'arrière, une protection dorsale présente un rembourrage généreux. Grâce à elle, le transport de ce sac à dos devient plus confortable au quotidien.

Le Cypress se démarque par sa conception EcoSmart, plus écologique. Ce sac à dos est conçu à partir de 24 bouteilles en plastique recyclées. Cette solution constitue une alternative à envisager pour les personnes respectueuses de l'environnement.

Le Samsonite Guardit 2.0, de multiples rangements

Déjà réputée pour son expertise dans le domaine de la bagagerie, Samsonite conçoit des sacs pour PC d'excellente facture. Avec la nouvelle version du Guardit, l'enseigne présente une formule attrayante pour tous les ordinateurs jusqu'à 15,6".

Ce modèle est remarquable par ses multiples espaces de rangement. La toute nouvelle conception a été pensée d'accueillir l'ensemble de vos appareils électroniques. Au total, ce ne sont pas moins de 3 compartiments, chacun présentant un volume utile et des poches supplémentaires. Même à l'extérieur, vous retrouverez des pochettes latérales pour les accessoires que vous voudriez garder à portée de main. Tablette tactile, livre, tablette graphique, clé USB, lunettes de soleil... Le Guardit 2.0 peut contenir un certain nombre d'appareils.

Dans le dos, vous trouverez des passants permettant de faire passer les écouteurs de vos accessoires audio. Le mix de polyester garantit un sac à dos résistant et endurant.

