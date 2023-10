Top 3 des poêles à bois les plus design pour votre intérieur cet hiver

Quand on aménage son intérieur, le choix du chauffage n'est pas à négliger pour affronter l'hiver. Plusieurs options sont possibles, notamment le poêle à bois de plus en plus populaire au sein des foyers français. Découvrez trois modèles de poêle à bois hyper design.

Pourquoi choisir un poêle à bois pour chez soi ?

Si le poêle à bois rencontre un tel succès, ce n'est pas sans raison. Ce système de chauffage offre un grand nombre d'avantages et séduit en cette période où les coûts énergétiques sont de plus en plus conséquents pour les ménages. Voici les bonnes raisons d'opter pour un poêle à bois :

Il est moins cher qu'une chaudière : si un poêle à bois est en général plus cher qu'un radiateur électrique ou à inertie, sèche ou fluide, il est tout de même moins onéreux qu'une chaudière à bois ou à gaz.

Le bois est économique : le poêle à bois fonctionne grâce à des granulés de bois ou des bûches de bois et il s'agit de l'énergie la moins chère du marché, puisqu'il est, en moyenne, 2 fois moins cher que l'électricité et 4 fois moins cher comparé au gaz. En outre, le cours du bois n'est pas soumis aux fluctuations du marché ;

Un dispositif écologique : le bois est une énergie renouvelable, comme l'énergie solaire. Son bilan carbone est en plus neutre et il provient généralement de forêts situées en Europe ;

Un rendement élevé : il s'agit de la performance du poêle à bois et cette dernière est très élevée. Le rendement sera généralement compris entre 70 % et 85 % selon les modèles, contre 10 % à 20 % seulement pour une cheminée à foyer ouvert par exemple ;

Il donne droit à des aides : quand vous faites installer un poêle à bois chez vous, vous êtes éligible à des aides, comme le crédit d'impôt transition écologique, la prime Effy, la TVA réduite à 5,5 % ou encore un prêt à taux 0 pour couvrir les frais d'installation ;

Un large choix : poêle à bois plutôt classique, contemporain ou encore design, cet équipement se décline en un grand nombre de styles différents pour convenir à toutes les envies.

Offrez-vous un poêle à bois

Les poêles à bois design à retrouver chez Cdiscount

Faites un tour chez Cdiscount et dénichez le poêle à bois design fait pour vous :

Le poêle à bois Mesnil Invicta : il est au prix de 699,99 €. Ce poêle a une puissance entre 5 kW et 12 kW. Il est en fonte et affiche un rendement de 77 %. De fabrication française, il dispose du système de vitre. Ce poêle peut accueillir des bûches jusqu'à 34 centimètres ;

Le poêle à bois Remilly Invicta : il est au prix de 379,99 €. Il peut être utilisé dans une pièce d'une surface de 38 à 112 mètres carrés grâce à sa puissance comprise entre 4,5 kW et 10,5 kW. Son rendement est de 78 % et il a une autonomie de 8 heures. Il est facile à utiliser et émet une chaleur bien homogène ;

Le poêle à bois Dita Sannover : il est au prix de 426,82 €. Avec ses angles élégants, ce poêle à bois s'intègrera très bien aux pièces de vie modernes. Sa puissance peut aller jusqu'à 8 kW et sa vitre reste propre. Il est en fonte et a un rendement de 76 %.

Offrez-vous un poêle à bois pour cet hiver

Choisissez votre poêle à bois design parmi l'offre de Cdiscount et profitez de tous ses avantages au quotidien. Il y a de quoi satisfaire tous les besoins et tous les budgets.