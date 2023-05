Top 5 des meilleurs écouteurs True Wireless en 2023

Les plus grandes marques, comme Sony ou Bose, se sont toutes lancées sur ce segment.

Aujourd'hui, des solutions rivalisant d'ingéniosité inondent les sites marchands, rendant le choix parfois difficile. Grande autonomie, réduction active de bruit, adaptés à la pratique sportive... Les raisons de craquer pour un produit spécifique ne manquent plus. Quels sont les meilleurs d'entre eux ? Nous en avons retenu 5 et détaillons leurs caractéristiques pour vous.

Les JBL Tune 230NC TWS, les champions de l'autonomie

Le premier critère à envisager reste l'endurance des écouteurs. Les constructeurs cherchent à donner toujours plus d'autonomie à leurs créations, sans pour autant augmenter leur volume.

JBL fait fort avec les Tune 230NC TWS. En incluant la batterie de leur étui de recharge, ces écouteurs Bluetooth assurent jusqu'à 40 heures d'écoute. C'est beaucoup plus que la concurrence, le plus souvent située entre 20 et 30 heures d'autonomie totale.

Les écouteurs de JBL peuvent se connecter avec une application permettant de personnaliser leur rendu sonore. Certifiés IPX4, ils résistent aux éclaboussures et à la transpiration. Leurs 4 micros et leur réduction active de bruit assurent une bonne qualité lors des appels.

Les plus :

Autonomie énorme ;

L'application JBL ;

Avec réduction de bruit.

Les moins :

Tenue perfectible pour la pratique sportive

Achetez maintenant vos nouveaux écouteurs JBL Tune 230NC TWS

Les Jlab Go Air, les incontournables pour vos séances de sport

Vous trouverez des écouteurs à arceau : ils sont généralement destinés à la pratique sportive. Si les écouteurs traditionnels peuvent très bien tenir en place, les arceaux deviennent incontournables face aux mouvements les plus brusques.

Notre choix : les Jlab Go Air. Ils ne sont pas seulement séduisants pour leur arceau et leur facilité de mise en place. Ils présentent aussi une haute autonomie (32 heures), des commandes tactiles intéressantes en plein exercice et une certification IP55.

Ces écouteurs comprennent des commandes permettant de changer vos préférences sonores à la volée. En outre, les deux écouteurs peuvent être utilisés séparément.

Les plus :

La qualité de la tenue à l'oreille ;

Les commandes tactiles ;

Grande autonomie.

Les moins :

Bluetooth 5.1 seulement.

Achetez maintenant vos nouveaux écouteurs Jlab Go Air

Les Sony Linkbud S pour un Bluetooth au top

Chaque nouvelle génération de Bluetooth apporte son lot d'innovations. Sur les versions les plus récentes, vous trouverez notamment le multipoint, une fonctionnalité permettant de connecter vos écouteurs à plusieurs appareils et de passer facilement de l'un à l'autre.

Les Linkbud S de Sony illustrent très bien ce dont le Bluetooth est capable. En plus de la version 5.2 multipoint, ces écouteurs True Wireless détectent automatiquement lorsque vous les mettez ou retirez. Ils sont aussi compatibles avec tous les grands assistants vocaux et ajoutent des fonctions supplémentaires. Le Speak-to-Chat arrêtera votre musique lorsque vous prenez un appel.

Les plus :

La qualité du Bluetooth multipoint ;

Les fonctions intelligentes ;

Le rendu sonore.

Les moins :

Ergonomie à éviter pour le sport.

Achetez vos nouveaux écouteurs Sony Linkbud S

Les Samsung Buds2 Pro pour une réduction de bruit vraiment active

La réduction active de bruit (ANC) fait partie des nouvelles fonctionnalités incontournables sur les écouteurs sans fil actuels. En opposant une fréquence contraire aux bruits environnants, les modèles actuels ne laissent entendre que votre musique. Mais lesquels de ces écouteurs ANC sont les meilleurs ?

Les Buds2 Pro de Samsung font partie des solutions les plus attractives, leur réduction de bruit ayant été grandement améliorée. À l'aide d'un algorithme, elle filtre désormais jusqu'à 99% des bruits de fond. Même les plus légers, comme le bruit du vent, ne lui résistent plus.

Les Buds2 Pro ajoutent une autonomie solide (29 heures), un mode Conversation dédié et un changement automatique de la connexion vers un autre appareil.

Les plus :

Excellente autonomie ;

Une réduction de bruit qui a fait ses preuves ;

Certification IPX7.

Les moins :

Prix élevé.

Achetez vos nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro

Les JBL Wave Buds pour leur rapport qualité-prix

Finalement, faut-il dépenser une fortune pour profiter d'une écoute de qualité ? Ce n'est pas sûr. JBL présente des écouteurs True Wireless présentant d'excellentes performances pour un budget maîtrisé.

S'ils sont dépourvus de réduction de bruit, les Wave Buds offrent 32 heures d'autonomie avec charge rapide, des commandes tactiles et l'une des dernières générations de Bluetooth (5.2). Ils ajoutent la prise en charge mains libres des appels et une compatibilité avec l'application JBL Headphones.

Les plus :

Prix abordable ;

Écouteurs IP54 ;

Excellente autonomie ;

Bluetooth 5.2.

Les moins :

Absence de réduction de bruit active.

Achetez vos nouveaux écouteurs JBL Wave Buds

Ces quelques produits représentent bien ce qui se fait de mieux en ce moment dans le domaine des écouteurs sans fil. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, peut-être qu'un casque serait davantage fait pour vous ? Vous retrouverez toutes les grandes marques dans cette catégorie, avec des modèles très performants.