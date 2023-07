Analyse du rôle de l’intelligence artificielle dans la finance par Fisher Investments Europe

Cela est dû en partie à la sortie de l'outil ChatGPT d'OpenAI, que beaucoup considèrent comme le système d'IA le plus avancé à ce jour. De même, les grandes plateformes technologiques ont continué à investir et à intégrer leurs propres systèmes d'IA dans les produits et services existants. L'IA n'est en aucun cas une nouvelle technologie, mais il semble évident qu'elle pourrait avoir des implications sociétales de plus en plus importantes à mesure qu'elle continue de se développer et d'influer sur notre vie quotidienne.

Tandis que les enseignants s'inquiètent de voir des rédactions produites en un clin d'œil, les investisseurs s'interrogent naturellement sur les implications en matière d'investissement et si l'IA peut modifier le paysage des services financiers. L'IA pourrait-elle donner aux investisseurs un avantage qui leur permettrait d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne ? Les investisseurs devraient-ils s'intéresser aux entreprises qui développent l'IA ? Dans cet article, Fisher Investments Europe explore les réponses à ces questions et à d'autres encore.

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Avant d'aborder les implications sur le monde de l'investissement et des services financiers, Fisher Europe estime qu'il convient de rappeler plusieurs principes élémentaires : l'IA fait généralement référence à l'utilisation de logiciels et de matériel informatique pour effectuer des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la prise de décision et la traduction linguistique. Au fil des décennies, de nombreuses institutions universitaires, entreprises cotées en Bourse ou non et gouvernements ont développé des technologies d'IA. Par exemple, les entreprises technologiques orientées vers le consommateur telles qu'Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Netflix et Microsoft rassemblent et analysent des volumes massifs de données clients à l'aide de modèles d'IA à grande échelle pour offrir aux utilisateurs des expériences personnalisées en matière de recherche, d'actualités, de produits de vente au détail, de publicité et plus encore.

Le rôle de l'IA dans les services financiers

L'IA n'est pas différente des autres tendances technologiques que le monde de l'investissement a connues au fil du temps. À l'image d'autres avancées technologiques, l'IA ne révolutionne pas nécessairement le fonctionnement des marchés, mais elle peut rendre plus efficaces certains aspects des services financiers. Par exemple, les programmes d'IA peuvent analyser rapidement de vastes ensembles de données, ce qui peut faciliter les études de marché, accélérer l'exécution des transactions et même effectuer des tâches de service de base. Cependant, chez Fisher Investments Europe, nous ne pensons pas que les robots soient destinés à prendre le contrôle des services financiers tels que nous les connaissons.

Aussi avancés soient-ils, les programmes d'IA restent restreints par les limites du code qui les crée et s'appuient principalement sur des données publiques largement disponibles ou sur des informations préprogrammées pour générer des réponses. Bien qu'il existe un nombre croissant de stratégies quantitatives dites « gérées par l'IA », nombre d'entre elles sont construites sur la base de stratégies quantitatives existantes qui privilégient des points de données spécifiques choisis par leurs programmeurs. Et surtout, comme le note Fisher Investments Europe, il n'existe pas encore de stratégie d'investissement quantitatif éprouvée qui a démontré pouvoir surpasser le marché sur le long terme.

Même si nous pensons que les investisseurs devraient se méfier de confier leur épargne-retraite à un programme informatique, il est possible que l'IA soit de plus en plus utilisée dans l'analyse des données et les études de marché. Chez Fisher Investments Europe, nous pensons depuis longtemps qu'il est important de prendre en compte ce que l'analyse quantitative indique sur l'orientation du marché, le positionnement du portefeuille, l'évaluation des risques, etc. Cependant, nous pensons également qu'il n'est pas judicieux de suivre aveuglément l'orientation d'un programme sans y associer une analyse qualitative appropriée de la situation. Par exemple, un programme quantitatif peut rapidement comparer la rentabilité actuelle d'une entreprise à son historique et à la performance de ses actions au fil du temps, mais il ne peut pas prendre en compte la manière dont les changements réglementaires potentiels pourraient affecter le secteur dans lequel l'entreprise opère. Nous pensons qu'il faut considérer, non pas un seul élément, mais la situation dans son ensemble pour prendre des décisions d'investissement judicieuses.

Fisher Investments Europe sait que le fait de s'appuyer uniquement sur l'IA ne tient pas compte d'un aspect essentiel du fonctionnement des marchés : le comportement humain. Même si faire aveuglément confiance à un superordinateur pour prendre des décisions d'investissement peut sembler séduisant, s'en tenir à une stratégie à long terme est l'une des choses les plus difficiles à faire pour les investisseurs. Pour réussir ses investissements à long terme, il est essentiel de rester patient et discipliné pendant les périodes de fortes turbulences des marchés, afin d'éviter les réactions impulsives. Il est peu probable que même un robot de conversation très sophistiqué puisse offrir des conseils avisés pendant les périodes de volatilité des marchés à court terme.

IA : Implications en matière d'investissement

Les entreprises qui déploient avec succès des applications d'apprentissage automatique pourraient acquérir un avantage concurrentiel au fil du temps, explique Fisher Investments Europe. Les grandes entreprises technologiques, par exemple, peuvent compléter leurs produits existants par des technologies d'IA et sont souvent les mieux placées pour acquérir les entreprises gagnantes dans ce domaine. L'IA pourrait devenir un outil puissant pour stimuler les activités de ces entreprises. Les grandes entreprises de technologie de l'information dépensent également des milliards pour la recherche et le développement de ces applications et se positionnent pour acquérir des entreprises plus petites et performantes afin d'intégrer les dernières avancées dans leur modèle d'entreprise. Ces technologies peuvent être à l'origine de futures hausses boursières dans certains secteurs en fonction de leurs applications commerciales.

Les petites entreprises dites « pure play » - celles qui se concentrent uniquement sur le développement de technologies d'IA spécifiques - sont souvent privées et peuvent présenter plus de risques que les grands acteurs, car nombre d'entre elles ne sont pas rentables. Comme à chaque nouvelle technologie, des milliers de start-ups et de petites entreprises ont tenté (et tenteront) d'innover dans ce domaine pour engranger des bénéfices massifs. Mais toutes ne réussiront pas. Chez Fisher Investments Europe, nous pensons qu'investir dans de grandes entreprises technologiques qui intègrent avec succès les technologies de l'IA peut offrir une plus grande probabilité de tirer parti de cette tendance. S'il peut être tentant d'investir dans une seule entreprise qui voit son cours augmenter considérablement grâce à de nouvelles innovations en matière d'IA, le fait de « courir après les tendances » en y investissant une large part de votre portefeuille vous expose à un risque de perte considérable.

Les futures applications d'investissement en IA

En résumé, de nombreux investisseurs s'inquiètent que l'IA puisse nuire à leurs portefeuilles en ce qui concerne la négociation d'actions et la rentabilité des entreprises. Mais chez Fisher Investments Europe, nous ne pensons pas que ce problème soit aussi urgent que certains le pensent. Les plateformes d'IA se développent rapidement pour devenir de puissants systèmes d'apprentissage automatique, et les investisseurs pourraient être en mesure de tirer parti de ces systèmes pour augmenter la vitesse à laquelle ils peuvent traiter des informations. Les entreprises ont également commencé à accroître leur utilisation des plateformes d'IA pour améliorer les produits actuels qui peuvent offrir des opportunités d'investissement rentables. Si certaines entreprises parviennent à appliquer l'IA pour accroître leur rentabilité, d'autres échouent. L'avenir des applications de l'IA dans les entreprises est encore en cours d'élaboration - il n'est probablement pas judicieux de fonder un portefeuille sur les entreprises qui utilisent l'IA. Comme toujours, un portefeuille diversifié peut aider les investisseurs à tirer parti de l'essor de l'IA sans les exposer à des risques trop importants. Cela dit, selon Fisher Investments Europe, le monde des actions n'a pas changé du jour au lendemain, et une technologie issue du monde gigantesque de la technologie n'est pas susceptible de bouleverser l'univers de l'investissement.