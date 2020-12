« Framatome réaffirme son engagement sur les marchés nucléaires civils et militaires » (Jean-Bernard Ville, Framatome)

(Crédits : Julien Lutt)

ENTRETIEN. Enjeux pour la France de la filière nucléaire civile et militaire, futur porte-avions de nouvelle génération à propulsion nucléaire, … Jean-Bernard Ville, directeur des projets et des fabrications de composants de Framatome, en charge des sites du Creusot et de Saint Marcel, revient sur la visite présidentielle du 9 décembre dernier qui redonne de la visibilité et de la confiance à l’entreprise.