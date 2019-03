Innovation maritime : le Pôle Mer Bretagne Atlantique reconduit pour quatre ans

L'innovation maritime se voit confortée. Dans le cadre de la politique de soutien de l'État aux écosystèmes d'innovation, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée ont été relabellisés jusqu'en 2022. Ils font partie des 48 pôles de compétitivité reconduits sur la période 2019-2022 suite à l'appel à candidatures lancé fin juillet 2018 par le gouvernement.

Dans cette nouvelle phase, le Pôle Mer Bretagne Atlantique, qui coopère avec son homologue au travers d'un comité de pilotage et de coordination interrégionale, prévoit d'amplifier ce partenariat en mutualisant certaines actions nationales et internationales. Revendiquant un rôle « d'animateur, accélérateur et catalyseur de l'innovation maritime », le pôle breton compte 354 adhérents, dont plus de la moitié sont des PME.

337 projets labellisés depuis 2015

Depuis 2005, il a labellisé 337 projets pour un budget R&D global de 904 millions d'euros, incluant 290 millions d'euros de financement public. Les porteurs de projets innovants, sur l'océan profond, les énergies renouvelables ou les applications satellitaires, sont aidés dans la recherche de financement, le conseil marketing, l'ouverture à l'international, la veille technologique...

Actifs dans les six grands domaines stratégiques du maritime (défense et sécurité, naval et nautisme, énergies marines, pêche et aquaculture, environnement, ports et transport maritime), les Pôles Mer sont ouverts sur l'Europe. Dix-sept projets sont en cours avec des acteurs européens de la croissance bleue.