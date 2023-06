Première région française agricole, agroalimentaire et de pêche, la Bretagne possède aussi un tissu industriel riche et diversifié avec des entreprises leaders dans de très nombreux secteurs clés. Elle se distingue aussi en matière de R&D dans le numérique, de biotechs marines et de cybersécurité.

A l'heure où il apparaît crucial de défendre la pérennité de nos approvisionnements et la qualité de nos chaînes logistiques en vue afin d'assurer notre indépendance économique et notre sécurité nationale, la région Bretagne dispose de nombreux atouts par sa situation géographique, ses 2.700 kilomètres de littoral, la qualité de sa main d'œuvre et le dynamisme de ses métropoles et de ses villes moyennes.

Elle doit néanmoins répondre à plusieurs défis : défendre ses filières alimentaires et pêche tout en assurant leur transformation, favoriser l'innovation et la R&D, encourager l'expérimentation et les investissements pour la transition énergétique et enfin attirer les talents et une main d'œuvre qualifiée proches des besoins des entreprises.

Pour cette 5ème étape de la tournée « Transformons la France au cœur des régions » La Tribune avec Régions de France et la Région Bretagne vous donne rendez-vous à Rennes pour une journée de débats avec les élus, les entrepreneurs, les acteurs institutionnels et les experts de leurs secteurs, le 23 juin prochain.

https://transformonslafrance.fr/bretagne