Comment Bourges organise son futur « cluster » culturel

Créer un véritable pôle artistique autour de sa future Maison de la culture. La ville de Bourges, qui a lancé au printemps un appel d'offres pour l'aménagement du quartier de Séraucourt, recevra d'ici l'été les différentes candidatures à la maîtrise d'ouvrage. Le marché, d'un montant de 1,3 million d'euros, prévoit d'une part la mise en valeur et la modernisation des différentes installations culturelles du quartier. Il s'agit notamment du Château d'eau et d'art, du Conservatoire de musique, de l'Ecole de cirque et du Palais d'Auron. Ce dernier accueille notamment certains concerts du Printemps de Bourges, figurant dans le top 5 des festivals musicaux dans l'Hexagone. Les différents édifices culturels ceintureront d'ici 18 mois la nouvelle Maison de la culture berruyère.

Livré en principe à l'automne 2020, le futur bâtiment conçu par le cabinet d'architecture tourangeau Ivars & Ballet comprendra 5.500 mètres carrés de surface utile sur une emprise de près du double. D'un montant de 32 millions d'euros, le complexe prendra le relais de l'actuelle Maison de la culture, inaugurée en 1963 par André Malraux. Il deviendra dans les faits le nouvel épicentre culturel de la ville de...