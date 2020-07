Des leviers numériques pour stimuler les circuits courts

Ouvert depuis le 30 mars, le site produits-frais-locaux-centre-val-de-loire.fr compte désormais plus de 1.500 références de produits alimentaires proposés par quelque 700 producteurs et commerçants du territoire.Si le chiffre d'affaires réalisé par son biais n'est pas encore connu, la plateforme a connu une fréquentation de plus de 180.000 visites en avril et en mai. Conçu comme une bouée de sauvetage pour les producteurs locaux,...