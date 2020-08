Les châteaux de la Loire dans la brume

A Cheverny, château du Loir et Cher dont l'architecture actuelle remonte au XVIIe siècle, la fréquentation est revenue quasiment à la normale en juillet. A la clé de ces bons chiffres, selon Charles-Antoine de Vibraye, propriétaire des lieux, « le remplacement des touristes étrangers par les Français et des normes de protection scrupuleusement respectées qui ont permis de rassurer les visiteurs face au risque de contagion ». Via un protocole sanitaire validé le 11 mai par le préfet de la région Centre Val de Loire, la plupart des châteaux du Centre Val de Loire ont pu rouvrir dès le 2 juin. Rendu célèbre par le fameux château de Moulinsart à qui il a servi de modèle pour les aventures de Tintin et Milou, Cheverny reçoit plus de 400.000 visiteurs par an depuis 2001, date du partenariat avec la fondation des descendants d'Hergé.

Le constat est également satisfaisant au château royal d'Amboise, situé lui en Indre-et-Loire et couru par près d'un demi-million de...