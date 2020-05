Covid-19 : face à la demande, Fichet relance l'hygiaphone

Qui se souvient de l'hygiaphone ? Cet écran translucide, muni d'une membrane vibrante qui amplifie le son et protège des microbes, a connu son heure de gloire entre les années 1950 et 1980. Les administrations, les agences bancaires et postales étaient toutes équipées. Mais les espaces d'accueil décloisonnés sont devenus la norme au début des années 2000 et l'invention de l'ingénieur français André Bourlier, acquise en 1999 par le groupe Fichet, a connu un lent déclin commercial. "Parlez dans l'hygiaphone !" L'injonction commençait à paraître désuète. La crise sanitaire du Covid 19 lui confère un nouvel attrait.

"Dès l'annonce des premiers clusters du coronavirus, nous avons reçu des demandes d'informations de la part de mairies, de supermarchés, d'administrations pour des équipements de protection des personnes au guichet", rapporte Michael Gass, président de Fichet. "Ces demandes portent déjà sur plusieurs milliers d'exemplaires. Au-delà de nos clients traditionnels, elles proviennent d'hôpitaux, de collectivités locales, de sites culturels", précise le dirigeant.

Blocage du virus

Le principe de l'hygiaphone n'a guère évolué depuis son invention en 1946. Son cadre en verre,...