Tests Covid : la précipitation dans le Grand-Est

Prendre tout le monde de vitesse. Pour les élus locaux réunis autour de Jean Rottner, président (LR) de la région, c'était la condition essentielle pour réaliser l'achat de 3 millions de tests sanguins Covid et les mettre en oeuvre dès l'issue du confinement, le 11 mai. La société mixte d'économie locale (SEML) Dynamise, créée le 17 avril par le conseil régional du Grand-Est à Strasbourg, est prête à passer commande.

"Le marché des tests est une foire d'empoigne et le public doit prendre la main, quitte à encourir tous les risques", prévient sous couvert d'anonymat l'un des patrons qui suivent l'action économique de la région. "L'Alsace, premier territoire touché par le coronavirus, veut s'en sortir plus vite que le reste du pays. Ces tests vont être la clé de la reprise. La société strasbourgeoise Biosynex, qui est l'une des seules en mesure de fournir ces tests, se fait déjà draguer par tous les côtés. On est dans une guerre économique industrielle", observe le même économiste.

L'écueil de l'aide d'Etat

La SEML Dynamise a été établie en un temps record : 48 heures avec l'aval des services de l'Etat, du directeur de la Banque des Territoires Olivier Sichel et de Nicolas Théry,...