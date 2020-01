[2/6] Municipales : le casse-tête du logement s’invite à Paris... et ailleurs

En pleine campagne électorale, c'est suffisamment rare pour être souligné. Candidates et candidats à la mairie de Paris s'accordent tous sur un chiffre de l'Insee: la diminution de 53 000 habitants entre 2012 et 2017. « La baisse s'explique par la diminution du taux de naissance et l'augmentation du nombre de décès », avance le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, directeur de campagne de la candidate à sa réélection.



Aussi récuse-t-il une politique du logement qui ferait fuir les classes moyennes, exclues des logements sociaux car trop riches, et du parc privé car trop pauvres. « L'Atelier

parisien d'urbanisme (Apur) estime que Paris a perdu des dizaines de milliers de logements au profit de deux usages problématiques : les résidences secondaires, qui ne sont pas louées, et les meublés touristiques », type Airbnb, insiste-t-il.

+ 44.200 résidences secondaires et logements occasionnels

Vérification faite, l'étude de décembre 2019 de l'Apur, association loi 1901 qui réunit notamment la Ville, l'État, la Métropole du Grand Paris, la RATP, l'AP-HP, IDF Mobilités, ou encore SNCF Immobilier, évoque bien « une explosion des résidences secondaires et des logements...