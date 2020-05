Grand Paris Express : et Camille se remit à creuser entre Créteil et Champigny

Fièvre ? Courbatures ? Toux ? Mal à la gorge ? Diarrhée ? Fatigue inhabituelle ? Manque de souffle ? À peine sorti de la ligne 8 au métro Créteil-L'Échât pour rejoindre les travaux du Grand Paris Express (GPE), tout travailleur ou visiteur doit s'auto-diagnostiquer à un "point de contrôle Covid-19". S'il répond "non" à toutes ces questions, il récupère un masque ainsi que du gel hydroalcoolique. "Chacun passe 30 à 60 minutes supplémentaires entre son arrivée sur site et sa prise de poste du fait des procédures Covid. Il nous faut tout réinventer", témoigne le président d'Eiffage Génie Civil, Guillaume Sauvé.

"La reprise sera beaucoup plus longue que l'arrêt. La chaîne a été complètement désorganisée entre le réaménagement des bungalows, les arrivées de matériel et la gestion des fournisseurs", ajoute-t-il. "Nous devons par exemple réactiver les autorisations de transport entre la France et les différents pays européens d'où viennent nos approvisionnements, et encore nous assurer que des hôtels ou des restaurants rouvrent en région pour loger et nourrir nos équipes."