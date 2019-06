Grand Paris Express : mode d'emploi pour fabriquer un tunnelier

Avant de creuser les sous-sols franciliens pour la Société du Grand Paris (SGP), les tunneliers du Grand Paris Express sont fabriqués en Allemagne. Ce n'est pas bien loin : il faut prendre le TGV jusqu'à Strasbourg, puis la voiture pendant trente minutes, et vous voici à Schwanau chez Herrenknecht AG, la dernière entreprise à fabriquer des tunneliers en Europe. Sur place, impossible de rater la machine.

Au cœur du site de 24 hectares trône un cylindre de 100 mètres de long et d'environ 10 mètres de diamètre. Outre la roue de coupe, équipée de couteaux et de racleurs qui découperont le sol, le tunnelier comporte, pour sa partie visible, un tapis roulant qui évacue les déblais vers l'arrière ainsi que des anneaux en béton - des voussoirs - posés au fur et à mesure pour former la voûte du tunnel. L'ensemble pèse près de 1.500 tonnes et coûte près de 20 millions d'euros.

Le fabricant garantit en effet une disponibilité de la machine supérieure à 95%, voire à 98%, du temps, car un arrêt coûte à l'entreprise de BTP entre 80.000 et 100.000 euros par jour. Soit les équipes de Bouygues, Eiffage, NGE et Vinci sont formées à l'entretien et à la maintenance par le personnel allemand, soit...