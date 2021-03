Grand Paris : la métropole s'allie avec l'État pour accélérer sa reprise

« Ce n'est pas une caisse à fonds perdu ou une cagnotte pour tirer le jackpot », a prévenu le président Patrick Ollier. (Crédits : POOL)

Trois semaines après la signature du premier contrat métropolitain de relance et de transition écologique entre l'Etat et Nantes Métropole, le président (LR) de la métropole du Grand Paris Patrick Ollier et le préfet de Paris-Île-de-France Marc Guillaume ont signé ce jeudi un contrat similaire. Les 131 maires de l'intercommunalité doivent maintenant faire part de leurs projets.