Jean Castex a signé le premier contrat métropolitain de relance à Nantes

Huit mois après sa première visite à Nantes, au lendemain de sa prise de fonction et de l'incendie criminel de la cathédrale Saint-Pierre le 18 juillet dernier, le premier ministre Jean Castex était de retour dans la cité des ducs de Bretagne, vendredi 26 février, pour annoncer, cette fois, la signature du premier protocole du contrat métropolitain de relance et de transition écologique (CMRTE) signé entre l'Etat et une métropole. A l'occasion d'un déplacement de huit heures où il a inauguré une station d'épuration des eaux usées destinée à produire du biogaz, Jean Castex est allé à la rencontre des soignants du CHU, a sillonné la ville, en bus, en navette fluviale et à pied jusqu'à la cathédrale, et a détaillé « un plan d'un milliard et demi d'euros d'investissements, à parité, pour la relance sur le territoire métropolitain nantais ». Une action qui veut « illustrer la volonté politique et la méthode du gouvernement», en quête de cohérence entre les démarches de l'Etat et les collectivités infrarégionales.

Cet accord de relance, comme celui signé avec la région, à hauteur de 500 millions d'euros (1), « doit permettre de faire face immédiatement à la crise en ne retenant que des opérations prêtes à démarrer et donc à donner de l'activité et du travail dès 2021 et 2022 pour contrecarrer les effets de la crise économique sociale.» Ce pacte devrait être formalisé d'ici l'été par un partenariat de long terme entre l'État et Nantes Métropole pour...