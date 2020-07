Métropole du Grand Paris : plus de 8 vice-présidents sur 10 sont des hommes

On prend les mêmes et on recommence. Trois semaines après le second tour des élections municipales et treize jours après la rocambolesque réélection de son président Patrick Ollier, la métropole du Grand Paris a élu ses vingt vice-président(e)s ce 20 juillet 2020. Surprise: parmi ces vingts postes dont la durée de mandat est de 6 ans, dix-sept sont attribués à des hommes et... trois à des femmes. "Le nouvel exécutif est le résultat d'un accord global intervenu entre l'ensemble des groupes politiques", est-il écrit dans le communiqué de la MGP.

Sans surprise en revanche, les élus de la droite et du centre, arrivés en tête dans la majorité des 131 communes qui composent la super-intercommunalité, raflent la mise avec 13 fauteuils sur 20. La gauche hérite, elle, de 7 sièges: 3 pour le groupe socialiste et apparentés, 2 pour le "Front de gauche et citoyens" et 2 pour Europe Ecologie-Les Verts.

Trois femmes sur vingt vice-président(e)s

Qui sont ces femmes ? Dans le détail, la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, conserve son poste de première vice-présidente, suivi du maire (UDI) de Sceaux Philippe...