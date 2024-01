Zones à trafic limité, fêtes populaires... Anne Hidalgo donne rendez-vous aux Parisiens en 2024

L'année des Jeux olympiques de Paris commence sur les chapeaux de roue pour la maire (PS) de la capitale. Dans une cérémonie de vœux face aux élus parisiens à l'Hôtel de Ville, Anne Hildago est revenue sur les chantiers qui l'attendent pour l'année 2024.

Au-delà des Jeux Olympiques, voici les autres événements, annoncés par la maire de Paris, pour l'année qui attend les Parisiens et Parisiennes.

Sans hésiter à rappeler son héritage en tant que fille d'immigrés espagnols, Anne Hidalgo a lancé l'année 2024 en fixant une réunion le 27 janvier pour « rappeler, à toutes et à tous, ce qui nous unit et promouvoir notre modèle d'intégration ».

Une première réunion juste avant le mois bien rempli de février qui démarre avec le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, le 1er février 1954. Un héritage qui passera devant le vote du Conseil de Paris sous la forme d'un projet sur les conditions de vie des sans-abris.

« J'ai proposé à l'État, cher Marc Guillaume (préfet de région, ndlr.), de créer ensemble 3 000 nouvelles places d'hébergement afin de venir en aide aux familles de plus en plus nombreuses à la rue. Il y a urgence », a martelé la maire de Paris devant les élus.

Le même week-end, les Parisiennes et Parisiens pourront participer à la votation concernant le futur des SUV, ces véhicules utilitaires aux accents de 4x4, dans la ville. Les urnes seront ouvertes le 4 février et elles le seront à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la capitale.

Février sera aussi l'occasion d'une conférence concernant la rénovation des écoles et crèches parisiennes. La maire de Paris a annoncé vouloir toutes les rénover d'ici à 2050.

« Nous annoncerons ce que nous mettrons en œuvre pour répondre à ces attentes avec plus d'espaces de jeux en plein air, de sport, d'éducation, de culture pour les petits Parisiens », a poursuivi l'élue socialiste.

La saison printanière sera marquée par un engagement renforcé auprès des « personnes persécutées pour leurs orientations sexuelles », annonce Anne Hidalgo, avec notamment l'inauguration d'un monument dédié aux victimes de cette communauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera aussi l'occasion de réitérer le « bal de l'amour », événement organisé par la Ville, le 17 mai dernier, à l'occasion des dix ans du mariage pour tous.

Par ailleurs, ce sont aussi les femmes qui seront mises à l'honneur avec « une grande conférence internationale à l'Hôtel de ville, pour célébrer les combats des femmes dans le monde », le 8 mars.

Cinq jours plus tard, le 13 mars, la mairie tiendra une grande rencontre pour faire le bilan de ses engagements auprès des quartiers populaires de la capitale.

« Ce sera l'occasion de fixer de nouveaux engagements. Pour rappel, Paris réalise aujourd'hui 25 % de ses investissements dans ses quartiers les plus populaires et les résultats sont là », s'est félicitée Anne Hidalgo.

Le troisième mois de l'année s'achèvera par une course des serveuses et serveurs de café, le 24 mars, ainsi que l'inauguration d'une « maison des réfugiés » dont la date n'a pas été précisée.

Enfin, le printemps se conclura par la livraison de plusieurs parcs, dont le jardin Charles Aznavour sur les Champs-Élysées, face au jardin Line Renaud, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, entre autres.

« Les Parisiennes et les Parisiens, du quartier Python-Duvernois dans le 20e, pourront profiter d'un équipement sportif, d'un centre de santé et d'un très grand parc, le plus grand de la mandature, dont la première partie sera livrée dès le printemps » a ajouté l'édile.