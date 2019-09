Pete the Monkey : hype, hype, hype, hourra !

Bienvenue au festival Pete The Monkey, dont la huitième édition se tiendra du 11 au 13 juillet dans la petite cité balnéaire de Saint-Aubin-sur-Mer, à mi-chemin entre les capitales française et britannique. Imaginé par l'équipe de la salle parisienne Pop-Up du Label, l'événement « engagé et caritatif », qui tire son nom de la passion pour les singes de l'un de ses fondateurs, reverse ses bénéfices à une société bolivienne de protection des animaux.

Un brin déjanté

Le rendez-vous, un brin déjanté, « sorte de colonie de vacances pour adultes », comme le présentent ses organisateurs, a vite rencontré un écho chez des urbains en mal de nature. Cette année comme les précédentes, les places se sont écoulées en moins d'une heure, en dépit d'une pub minimaliste. Pendant quatre jours, près de 15 000 Parisiens et Londoniens vont à nouveau déferler sur ce village de pêcheurs de 2 000 habitants pour écouter de la musique, assister à des performances, mais aussi peindre, dessiner ou se prélasser dans un sauna. Le succès est tel que l'association s'est mise en quête d'un terrain pour bâtir un village permanent, histoire de faire durer le plaisir une grande partie de l'année.

Pete the Monkey