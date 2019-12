Bodet Software investit en R & D pour produire le « best of » des SIRH européen

Après avoir embauché 20 personnes en 2019, Éric Ruty compte en recruter 30 autres en 2020. (Crédits : DR)

Spécialiste de la gestion des temps, des RH et des solutions de sécurité et contrôle d'accès, Bodet Software va investir 7 millions d'euros dans la construction d'une extension de 3.000 m2 pour booster sa R&D et accompagner sa croissance.