La PME Martin Technologies mise sur la culture du collectif

Suite à une expérience concluante dans le management visuel, l'entreprise a lancé OrganiZ, sa propre marque de tableaux et totems. (Crédits : Headway / Unsplash)

À contre-courant du tout numérique, le spécialiste du marquage sur métal a fait le pari du management visuel pour se réorganiser et promouvoir une culture du collectif. Un an plus tard, la PME en fait une source de diversification et d'attractivité.