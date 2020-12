Les triporteurs Nihola rejoignent le pôle «mobilités douces» de Notus Technologies

« L'ambition est clairement de travailler sur les synergies d'Amsterdam air et de Nihola pour devenir le leader français du triporteur et du vélo-cargo en France », indique François Joseph Bouyer, directeur général d'Amsterdam Air, distributeur de vélos hollandais, triporteurs et vélos cargos, repris il y a trois ans par le fonds d'investissement Notus Technologies, fondé par le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux. L'investisseur vient cette fois de prendre 75% du capital de Nihola France, une structure fondée il y a douze ans par Agathe de Sacy et Aymeric Dargnies, à Couëron, en Loire-Atlantique. Le duo avait alors négocié une licence de fabrication et de distribution sur le marché français avec la marque danoise Nihola. « Il aura fallu attendre huit ans pour atteindre l'équilibre financier », explique Aymeric Darnies, l'un des deux fondateurs qui demeurent actionnaires de l'entité française. Après avoir essuyé les plâtres de ce nouveau mode de déplacement en France, Nihola ressentait depuis trois ans « la nécessité de changer de braquet pour accompagner la croissance du marché ».

En douze ans, l'atelier de Couëron (quatre salariés) a sorti près de deux mille unités pour des commerçants, des particuliers et des collectivités (Monbicloo à Nantes, Métrovélo à Grenoble, Véligo en Ille de France...)....