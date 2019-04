Sea Proven surfe sur le big data océanique

« Le Sphyrna va longer les côtes atlantiques, descendre sur les Baléares, le sud de la Corse, rejoindre le golfe de Gênes et revenir sur les côtes françaises. On fait le tour des grands canyons. La mission va durer trois mois contre un mois et demi l'été dernier », explique Fabien de Varennes, ex-officier de la marine marchande et fondateur de la startup mayennaise Sea Proven, associée pour cette expédition au laboratoire de bioacoustique de l'université de Toulon, dirigé par le professeur Hervé Glotin et le CNRS.

« L'objectif est de concevoir un navire autonome en énergie, sans équipage, qui puisse rester douze mois en mer. Mais l'intérêt du Sphyrna, c'est surtout d'avoir l'énergie suffisante pour alimenter un laboratoire à bord et transmettre les données », précise le patron de Sea Proven, dont la V2 du Sphyrna, en construction au chantier caennais GL Composites, pourra fournir une charge utile de 1.000 watts afin d'alimenter les appareils de mesure, quand les solutions concurrentes se limitent à 30 watts. Le but : ausculter et cartographier les entrailles des océans.

« Nous sommes plus proches du satellite que du drone marin », souligne le fondateur de Sea Proven, créée en...