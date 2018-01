Adoucisseur d'eau : le guide d'achat pour bien choisir

Vous êtes soucieux de la qualité de l'eau que vous consommez ? Vous avez des intolérances particulières ? Vous souhaitez protéger votre installation sanitaire ou vos réseaux ? L'adoucisseur d'eau est la solution que vous cherchez ! Encore faut-il savoir quel adoucisseur choisir et quel est le bon prix d'un adoucisseur d'eau.

Un adoucisseur d'eau : ça sert à quoi ?

Un adoucisseur d'eau est une machine qui assainit l'eau dans votre appartement ou votre maison. En effet, si la qualité de l'eau est soumise à certaines normes, les utilisateurs peuvent chercher à installer ce type de machine pour obtenir une eau plus saine et qui endommage moins les appareils électroménagers.

La dureté de l'eau est l'un des critères essentiels pour déterminer la qualité d'une eau. Selon les réseaux de chaque ville, la qualité de l'eau est variable. De l'eau considérée comme potable peut être chargée de résidus et déchets chimiques dans des taux élevés mais en-dessous des normes en vigueur. Une eau à forte dureté est moins facilement utilisable dans les tâches ménagères courantes ou la cuisine : l'eau qui passe dans un adoucisseur d'eau met moins de temps à chauffer par exemple.

Les avantages d'un adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau présente plusieurs avantages qui poussent les consommateurs à les utiliser :

- Une eau moins calcaire. Les canalisations et les installations sanitaires sont moins attaquées et endommagées par le calcaire. Le tarte s'accumule peu en comparaison avec une eau non traitée. Cela implique une économie de l'intervention sur vos tuyaux d'évacuation ou le remplacement de vos appareils électroménagers.

- Une meilleure efficacité de l'eau. Les produits pour la vaisselle, la lessive ou même le shampoing réagissent bien mieux avec une eau de bonne qualité. Un adoucisseur d'eau permet donc de garder son linge, sa vaisselle ou sa peau en une meilleure forme.

- Un meilleur chauffage. Comme stipulé ci-dessus, l'eau saine est plus facilement à chauffer. Cette facilitation est particulièrement intéressante pour votre équipement de chauffage : cela implique des économies d'énergie et une meilleure durabilité de votre équipement.

Quel est le prix d'un adoucisseur d'eau ?

La gamme d'adoucisseur d'eau est assez large car chaque appareil a des caractéristiques uniques. Le prix d'un adoucisseur d'eau varie en fonction de chaque paramètre. Il existe des comparateurs de prix d'un adoucisseur d'eau comme Prix Pose. Il sera possible de choisir l'adoucisseur d'eau le plus adapté au meilleur prix.

Le modèle, la capacité et l'installation font varier le coût de l'appareil. Il faudra ensuite rajouter le prix de pose si vous souhaitez qu'un installateur s'en occupe. Les différents modèles peuvent être :

- Un adoucisseur d'eau à résine

- Un adoucisseur d'eau au CO2

- Un adoucisseur d'eau manuel

- Un adoucisseur d'eau automatique



Le prix d'un adoucisseur d'eau varie aussi en fonction de sa capacité d'assainissement : la dureté de l'eau (20 TH à 50 TH) et le volume à assainir (de 10L à 30L) sont deux paramètres à prendre en compte.