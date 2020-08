Bien démarrer en bourse à l'aide d'un courtier

Pourquoi choisir un courtier ?

Actions, obligations, devises, CFD... De nos jours, il existe de nombreuses opportunités pour investir votre argent. À l'heure où les taux d'intérêts bancaires sont très faibles, de plus en plus d'investisseurs ont décidé de sauter le pas. Après tout, autant que votre argent vous rapporte, non ? Alors pourquoi pas vous essayer aux cordons de la bourse ?

Avec ses variations, la bourse a quelque chose de grisant pour n'importe quel investisseur. Pour autant, n'oubliez jamais que la bourse n'est pas un jeu de hasard mais un univers qui répond à des codes que vous devez apprendre. Il serait en effet dommage que vos premières expériences en bourse virent au cauchemar à la suite d'investissements hasardeux.

C'est pourquoi il est important que vous rapprochiez de courtiers en ligne dédiés à la Bourse. Un courtier est une personne qualifiée qui saura vous accompagner dans vos investissements. En fonction de votre situation et de vos envies, il définira un profil de risque et choisira des investissements cohérents.

Choisissez un courtier en ligne

Il existe quasiment autant de courtiers que d'investisseurs ! Cela dit, tous les courtiers ne se valent pas. Mieux vaut donc bien choisir le vôtre. Après tout, il s'agit de la personne qui vous conseillera dans l'utilisation de votre argent. Comment faire ?

Sur les produits classiques, il existe deux types de courtiers : les courtiers en ligne indépendants et ceux qui font partie d'une banque traditionnelle. Les courtiers en ligne indépendants sont généralement plus accessibles. Leurs frais sont moins élevés et ils offrent davantage de flexibilité. Par contre, les courtiers appartenant à une banque traditionnelle offrent un package de prestations plus étendues, qui ne se limite pas seulement à l'investissement en bourse.

Pour des investissements plus spécifiques comme les Contract For Difference (CFD), vous pouvez également trouver des courtiers spécialisés comme la plateforme eToro.La plateforme en ligne offre un service de « trading social » et propose également des formations. De plus, elle vous met en contact avec différents investisseurs expérimentés dont vous pourrez imiter les choix d'investissement. Attention cependant, l'investissement dans les CFD est compliqué et n'est pas adapté aux débutants.

Vous l'aurez compris, chaque courtier est différent. De plus, chacun applique des frais différents. Pour faire votre choix, nous vous recommandons donc de comparer les courtiers entre eux à l'aide d'un comparatif en ligne comme Jepargneneligne.