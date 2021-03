Comment augmenter la visibilité de son site web  ?

Confier son référencement naturel à un expert

Le référencement naturel est un point essentiel de votre visibilité en ligne. Il doit être optimisé sur chaque page de votre site web, à l'aide de contenus textuels, d'images optimisées, de vidéos... Le choix des mots clés et expressions, leur disposition dans la page et le nombre de répétitions, le choix des sujets à traiter, la création d'un blog thématique sur votre site... Tout cela peut sembler être des détails, mais ces points sont déterminants pour améliorer votre position sur les moteurs de recherche et améliorer votre visibilité en ligne.

Si vous êtes novices en matière de référencement naturel (SEO), il peut être intéressant de solliciter les services d'un consultant SEO sur Fiverr, par exemple. En tant qu'expert, il pourra réaliser un audit complet de votre site et de ses pages afin d'identifier les possibles axes d'amélioration sur lesquels travailler. Son expertise sera d'une grande aide pour améliorer le référencement naturel général de votre site, ou plus précisément de chaque page.

Pour la création de vos contenus, vous pourrez faire appel à un autre expert du référencement naturel : le rédacteur web SEO. Compétent et connaisseur, il créera pour vous des contenus écrits en accord avec les règles en matière de référencement naturel, avec des mots clés et expressions efficaces.

S'essayer au référencement payant de Google

Le référencement naturel (SEO) est gratuit, dans la mesure où la performance d'un site se mesure à la qualité de son référencement interne. Le référencement payant (SEA) est payant. Il permet d'arriver en tête de liste des résultats des moteurs de recherche grâce aux annonces payantes, afin de court-circuiter la concurrence. Il permet également de toucher des prospects qualifiés et ciblés à l'aide de choix de mots clés pertinents.

La mise en place de campagnes de référencement payant peut s'avérer plus que bénéfique pour votre visibilité en ligne. Le tout est de choisir les bons mots clés sur lesquels se positionner et d'allouer un budget adapté à la mesure de ses ambitions. Pour le moteur de recherche Google, le plus utilisé au monde, l'outil de référencement payant est Google Ads. Mais chaque moteur de recherches possède son propre outil.

S'inscrire sur les annuaires en ligne

Autrefois, pour trouver une entreprise de menuiserie dans son secteur, on utilisait l'annuaire des Pages jaunes. Aujourd'hui, cet annuaire est numérique. Plusieurs sites se positionnent comme des références dans ce domaine. Il propose aux entreprises de s'inscrire sur un annuaire en ligne afin d'aider les internautes à les contacter et à les solliciter. Ils mettent en avant les informations pratiques et les coordonnées de l'entreprise. Certains de ces annuaires sont gratuits, d'autres sont payants. Il peut être intéressant de se positionner sur des sites payants si vous intervenez dans un secteur géographique donné, par exemple.

Être présent sur les réseaux sociaux

Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous ou votre entreprise sur les principaux réseaux sociaux. Ces réseaux sont des canaux de communication privilégiés sur lesquels partager vos contenus et vos activités. Aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent les réseaux sociaux comme vitrine, mais également comme canal de diffusion de leurs contenus et informations. Cela contribue de la même façon à vous rendre plus visible, et même à améliorer votre référencement naturel ! Ayez une activité suffisante sur ces réseaux afin de montrer à votre communauté que votre entreprise est active, réactive et opérationnelle. Les réseaux sociaux vous permettent ainsi de rassurer vos prospects, de fidéliser vos clients, d'augmenter votre taux de conversion et d'assurer votre crédibilité.

Les autres conseils pour améliorer votre visibilité en ligne

D'autres actions vous aideront à augmenter votre visibilité sur le web, et donc à vous développer à travers votre présence en ligne. Voici quelques idées :