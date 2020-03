Comment le marché des véhicules industriels d’occasion s’est développé depuis quelques années

Pourquoi une telle stabilité du marché ?

Tout d'abord, il faut tenir compte des difficultés rencontrées par certains professionnels suite à la crise économique de 2008. Les exploitants agricoles, par exemple, se sont tournés progressivement vers un marché plus attractif correspondant davantage à leur demande. Dès lors, il était clair que l'achat de véhicules industriels d'occasion allait connaître une certaine évolution, ceci alors même que les préoccupations environnementales devenaient prépondérantes pour les professionnels. Ainsi depuis 2015, on observe une bonne reprise du secteur des véhicules industriels d'occasion, ce qui place la France au troisième rang des nations européennes après l'Allemagne et le Royaume-Uni. Une situation renforcée par la volonté de l'hexagone de mettre à disposition des professionnels des stations à même de délivrer des carburants écologiques.

Quels sont les secteurs les plus concernés ?

Le secteur du BTP représente à l'heure actuelle le plus important exploitant de véhicules industriels. Ainsi, une étude menée par le site Europe-Camions en 2018 indique que ce sont les porteurs à benne qui sont les plus recherchés sur le marché de l'occasion. Les tracteurs et les semi-remorques viennent ensuite, avec respectivement 25,6% et 13,2% (source decisionatelier.com). Cela étant, le secteur agricole connait également une transformation importante de ses pratiques. Le renouvellement du parc de véhicules industriels est ainsi en cours depuis plusieurs années, et le marché de l'occasion semble davantage sollicité. Le marché des pièces détachées d'occasion accompagne cette évolution de manière parallèle.

Quelles sont les marques les plus courtisées ?

Parmi tous les types de poids lourds recherchés sur le marché de l'occasion en 2019, ce sont plus précisément les camions de la marque Mercedes et Renault qui ont les faveurs des professionnels - du moins les modèles immatriculés entre les années 2014 et 2019. Les tracteurs favoris sont ceux de la marque Mercedes Actros et Renault Magnum, avec respectivement 13,5 et 13,1% des recherches effectuées sur le web. La puissance désirée sur le segment des tracteurs est généralement comprise entre 500 et 650 ch, pour un kilométrage estimé en moyenne à 500 000 kms. Les prix recherchés oscillent entre 10 000 et 15 000 euros.