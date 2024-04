Comment optimiser votre patrimoine avec l’immobilier  ?

Estimez avec précision le prix de votre maison

Une bonne estimation maison est primordiale pour tout investissement patrimonial. En effet, la surévaluation du bien vous expose à une rentabilité décevante, tandis qu'une sous-estimation vous fera passer à côté d'opportunités. C'est pourquoi vous devez vous en tenir à une évaluation rigoureuse. Retenez à ce propos que l'estimation sur un site de référence reste l'une des options les plus fiables.

Vous pouvez également recourir aux méthodes par capitalisation du revenu locatif ou celles par coûts de remplacement pour la même cause. Toutefois, n'hésitez pas à faire appel à un expert immobilier indépendant pour contre-expertiser votre estimation et déceler les éventuels défauts cachés qui peuvent impacter la valeur de votre bien.

Vous pouvez constituer un bon apport grâce à une épargne immobilière optimisée

Le fait de vous lancer dans l'investissement locatif avec un apport personnel solide vous permet de profiter de nombreux avantages. Il s'agit notamment du taux d'emprunt plus avantageux, de l'effet de levier renforcé et de la capacité d'endettement moins contrainte.

En outre, le Plan Épargne Logement (PEL) reste l'outil roi de l'épargne immobilière grâce à ses intérêts défiscalisés et son droit à prêt préférentiel. Cependant, son plafond et sa duration limitée plaident pour combiner différents véhicules.

C'est pourquoi vous pouvez aussi envisager un Livret d'Épargne Populaire (LEP) pour un surcroît de défiscalisation. Quoi que vous choisissiez, commencez à épargner au plus tôt pour faire fructifier l'effet capitalisateur.

Les aides et dispositifs fiscaux à connaître pour les investissements locatifs

Les pouvoirs publics encouragent l'investissement locatif via de généreuses incitations fiscales à connaître. Le dispositif Pinel, par exemple, favorise une réduction d'impôt qui peut atteindre 63 000 € sur 12 ans pour un logement neuf en réduisant l'effort d'épargne initial. Le régime microfoncier défiscalise également les revenus locatifs jusqu'à un certain plafond.

Pour aller plus loin, le déficit foncier imputable aide à déduire les charges d'un bien déficitaire de vos autres revenus imposables. Les investissements dans l'ancien de plus de 15 ans peuvent aussi être défiscalisés grâce au dispositif Malraux ou à la loi Monuments Historiques.

Choisissez bien la stratégie locative la plus rentable

Pour un investissement qui cible les étudiants, il est recommandé de privilégier les petites surfaces telles que les studios, situés à proximité des campus universitaires. Gardez toutefois à l'esprit que la stabilité locative est essentielle. Une rotation trop fréquente des locataires peut entraîner des coûts supplémentaires liés à la gestion et à la remise en état du logement.

En ce qui concerne les familles, optez plutôt pour des logements avec de grands volumes qui comprennent des espaces séparés tels que l'entrée, le séjour et les chambres. Les espaces extérieurs, s'ils sont disponibles, sont également appréciés par les familles.

Quant à l'ancien, il offre des opportunités de valorisation par la rénovation. Si vous choisissez cette voie, soyez prêt à investir dans des travaux de rénovation. Le neuf présente par ailleurs des avantages tels que la conformité aux normes RT2012, des prestations modernes et l'absence de travaux immédiats.

Vous pouvez optimiser la gestion et la fiscalité de votre patrimoine immobilier

La gestion rigoureuse et efficace des biens acquis constitue la clé d'une rentabilité pérenne. Outre l'optimisation des charges récupérables et des travaux d'entretien, il est recommandé d'opter pour la gestion en direct des locations, plutôt que de passer par une agence coûteuse. Restez donc proactif et réactif face aux locataires pour développer leur fidélité.

Sur le plan fiscal, le régime du réel plutôt que le micro foncier peut s'avérer plus intéressant au-delà d'un certain niveau de revenus fonciers. Vous pouvez alors déduire toutes vos charges, sans oublier l'importance d'une stratégie patrimoniale bien ficelée en anticipant la transmission optimisée de vos actifs immobiliers à vos enfants ou petits-enfants.