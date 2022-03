Concours SESAME, tout savoir sur ce prestigieux concours !

Présentation du Concours SESAME

Créé en 1992 par l'association du même nom, SESAME est un concours d'entrée dans les plus grandes écoles de commerce et de management internationales. Plus précisément, il s'agit d'écoles délivrant un diplôme de niveau Bac+4 ou de niveau Bac+5. Depuis 2019, le Concours SESAME est membre de la plateforme Parcoursup.

Toutes les écoles membres du concours SESAME disposent de certifications internationales. Celles-ci sont délivrées par des instances européennes ou internationales indépendantes, garantes de leur excellence académique. Le Concours SESAME est à ce jour, en nombre d'écoles, la banque d'épreuves commune la plus importante de France. Il s'adresse principalement aux élèves de la classe de terminale toutes spécialités confondues et aux bacheliers. Retrouvez toutes les informations sur le site internet https://www.concours-sesame.net.

Principe de déroulement du Concours SESAME

Le Concours SESAME se déroule une fois par an : il n'existe donc pas de session de rattrapage. Le concours SESAME est segmenté en deux phases successives permettant de sélectionner les condidats : une phase d'épreuves écrites et une autre d'épreuves orales.

Phase écrite du Concours SESAME

Les épreuves écrites sont identiques pour toutes les écoles. Seuls les coefficients affectés aux épreuves varient d'un établissement à un autre. Elles sont généralement composées de QCM de langues, de QCM de raisonnement et compétences, de QCM d'analyse documentaire et de QCM d'enjeux contemporains. Les tests écrits se déroulent à distance, depuis le domicile du candidat, sur un logiciel dédié.

Phase orale du Concours SESAME

Sont admissibles aux oraux, les candidats ayant obtenu une note de dossier suffisante et les résultats exigés par chacune des écoles à la phase écrite. Les épreuves orales sont propres aux écoles. Elles sont habituellement composées d'entretiens en langues vivantes et d'un entretien individuel devant un jury. Elles se déroulent habituellement dans l'enceinte des écoles.

Résultat du Concours SESAME

Les résultats au concours sont disponibles sur le site internet Parcoursup. Le détail des notes (épreuves écrites et orales, note de dossier) s'obtient sur mySESAME. Le candidat admis est par la suite invité à choisir la formation qu'il souhaite intégrer à la rentrée, parmi celles sélectionnées au début du processus. La présentation complète desdites formations est disponible sur https://www.concours-sesame.net/presentation-des-programmes.html.

L'inscription au Concours SESAME se fait obligatoirement à partir de la plateforme Parcoursup. Il en est de même pour la sélection des formations et des modalités d'organisation. A noter, sur Parcoursup, Concours SESAME (=1 vœu seulement) permet de sélectionner autant d'écoles et de programmes postbac en 4 et 5 ans que souhaités. Ceci permet ainsi aux candidats de multiplier leurs chances d'intégrer l'une des 14 grandes écoles et leurs 17 programmes à la rentrée.

Préparation au concours SESAME

Le Concours SESAME est de plus en plus sélectif. Il faut dire que le concours est victime de son propre succès. Il est donc nécessaire de se préparer au mieux pour espérer entrer dans l'école de ses rêves. Pour y parvenir, Concours SESAME met à disposition des candidats une plateforme spécifiquement dédiée à ses candidats, prepa-sesame.net, composée d'outils d'entraînement aux épreuves.

On y retrouve notamment des fiches compétences, des QCM, des quiz, des livrets d'entraînement, des webinaires, des post-conseils, des tutoriels sur la création de dossiers sur Parcoursup, etc. Le contenu de la plateforme est livré de manière progressive pour un meilleur accompagnement du candidat.

Le Concours SESAME est un label d'excellence, un incontournable dans le processus d'admission post bac dans les plus grandes écoles de commerce et de management international. Il met à disposition des candidats toutes les ressources nécessaires pour se préparer de manière optimale. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site internet de l'association SESAME.