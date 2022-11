Confluent Digital : Marché de l’affiliation 2022, état des lieux

L'affiliation, un process marketing qui vise la performance

L'affiliation (ou marketing d'affiliation) est un processus par lequel un « affilié » gagne une commission en commercialisant les produits et services d'une entreprise tierce. L'affilié recommande un produit ou un service en le partageant sur une plateforme (blog, site Web, réseaux sociaux, podcast, vidéo...) et diffuse un lien d'affiliation sur son trafic. Chaque fois qu'un internaute clique sur ce lien unique et achète le produit / service, l'affilié reçoit alors une commission. Il s'agit donc d'une approche marketing à la performance. Les avantages de ce marketing d'affiliation sont nombreux pour chacune des parties. La marque va accroître sa visibilité, ses ventes, le trafic de son site ou sa campagne publicitaire, le nombre de leads collectés, etc... tandis que l'affilié perçoit une rémunération. Un système « gagnant-gagnant ».

E-commerce et affiliation, intrinsèquement liés

Si la crise sanitaire a bien évidemment impacté l'ensemble des secteurs d'activité, elle a également généré des opportunités. L'affiliation est ainsi l'un des rares secteurs « positivement » impactés, notamment du fait de l'essor du e-commerce. Les consommateurs ont été de plus en plus nombreux à privilégier les achats en ligne pour pallier le contexte de la crise sanitaire (confinements successifs, contacts physiques à limiter, etc.). Mais bien plus qu'une tendance éphémère, le e-commerce s'inscrit désormais comme un nouveau paradigme de consommation. Ainsi, selon les chiffres révélés par La Tribune, l'e-commerce français, qui pesait plus de 112 milliards d'euros en 2020, est appelé à doubler de volume à l'horizon 2026. Il est à noter que cette croissance significative va naturellement de pair avec l'augmentation des revenus de l'affiliation, qui ne cesse tout logiquement de croître. Confluent Digital accompagne pour cela les affiliés à chaque étape afin de leur permettre d'atteindre efficacement leurs objectifs, à savoir la monétisation de leurs sources de trafic et l'augmentation de leurs revenus.

Le marché de l'affiliation : une solidarité à toute épreuve

Si le marché de l'affiliation a enregistré en 2021 une croissance de 9 %, il n'a toutefois pas été linéaire. Il faut en effet rappeler que les menaces de mesures sanitaires planaient sur les professionnels tandis qu'un couvre-feu était encore actif lors du premier semestre. De même, les bannières de cookie consent mises en place fin juin sur les sites marchands ont entraîné un fort sentiment d'inquiétude chez les professionnels. Pour autant, c'est à ce moment précis que le secteur d'activité a brillé, témoignant d'une solidarité exemplaire entre l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour faire face aux nouveaux enjeux et contraintes imposés par le marché. C'est dans ce contexte que le CPA (Collectif des Acteurs du Marketing Digital à la Performance) a endossé le rôle de porte-parole auprès des institutions (CNIL, Action auprès du Conseil d'État). Les ventes ont pu être soutenues grâce à la capacité d'adaptation et à la résilience des e-commerçants, qui ont mis en place de nouvelles conditions de livraison, de retours et d'échanges de produits. Les résultats ont ainsi été globalement performants. Le secteur du e-commerce a enregistré une croissance de 32 % par rapport à 2019, représentant plus de 13 % du commerce de détail en 2021.

Le marketing d'affiliation, un levier incontournable pour les annonceurs

L'édition 2022 du Baromètre de l'Affiliation révèle que ce canal représente aujourd'hui plus de 5 % de la publicité digitale en France. On apprend également que le chiffre d'affaires des annonceurs a progressé en 2021 (+30 % par rapport à 2020), et ce, malgré la réouverture des points de vente physiques. De même, le nombre de sites marchands a augmenté de 12 % en un an, atteignant près de 177 000 sites e-commerce en France en 2021 (+12 % par rapport à 2020). Autre grande tendance à souligner : l'essor des achats via mobile. En 2021, ils ont représenté près de 22 % du chiffre d'affaires des sites marchands. Idem sur le volet affiliation, qui enregistre 35 % de croissance par rapport à 2021, avec une recrudescence des achats sur mobile (+ 26 %). L'affiliation s'affirme ainsi aujourd'hui comme un levier incontournable pour les annonceurs (sites marchands et sites de marque), notamment en raison de sa constante professionnalisation et du dynamisme du marché qu'elle couvre.

Confluent Digital, le partenaire de votre stratégie digitale

Si la crise sanitaire a une vertu, c'est celle de lever le voile sur la constante évolution des habitudes des consommateurs, qui n'hésitent plus à se tourner vers le digital. Les acteurs du marché de l'affiliation deviennent peu à peu des prescripteurs auprès des consommateurs tandis que les médias digitaux font désormais office de guides d'achats et d'influenceurs auprès d'une audience à la recherche d'informations pertinentes sur les produits / services avant de conclure une transaction. Ce n'est qu'en ayant recours à des médias importants, dits « de confiance », que les marques pourront pleinement tirer parti de ce levier et de la puissance du référencement naturel. Il est toutefois nécessaire pour cela d'avoir un savoir-faire et une expertise spécifiques dans l'univers du webmarketing. C'est précisément à ce niveau que se positionne Confluent Digital, qui s'est donné pour mission d'être le partenaire principal de la stratégie digitale de ses clients. Agence 360°, Confluent Digital est un acteur majeur du webmarketing basé à Lyon, à la fois actif sur le marché français mais aussi international. L'agence est notamment spécialisée dans l'activation des leviers digitaux à la fois d'inbound et d'outbound marketing. Elle accompagne un grand nombre d'annonceurs issus de divers secteurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies webmarketing : mode et accessoires, voyage et tourisme, retail, automobile, sports et loisirs, beauté et santé, pure players, finance et assurance, télécom, maison / bricolage / décoration et jardin, services et bien d'autres... A l'écoute des besoins de ses clients, Confluent Digital est en mesure de mettre en application des stratégies webmarketing personnalisées, que ce soit en matière de trafic, de notoriété, de collecte de contacts, de vente ou de fidélisation.

Pourquoi choisir Confluent Digital ?

Confluent Digital pointe du doigt le manque d'accompagnement 360 (cross-canal) offert aux entreprises pour répondre à leurs besoins webmarketing. Le caractère offensif des offres de services disponibles contrastait avec un niveau de qualité loin d'être satisfaisant desdits services, que ce soit en matière d'accompagnement ou de suivi. Force est de constater que la majorité des offres de services disponibles manquent d'une vision transversale du digital, ce qui les pousse à proposer des outils digitaux beaucoup trop spécifiques pour être en mesure d'appliquer une véritable conversion ROIste. C'est à ce niveau que Confluent Digital se différencie, grâce à un accompagnement tout au long de leur parcours webmarketing qui prend en compte les besoins spécifiques des clients grâce à des solutions optimales et sur-mesure. Spécialisée dans le domaine de l'affiliation, la collecte de leads, et dans les leviers à la performance, Confluent Digital se distingue des autres agences digitales par plusieurs avantages clés, à commencer ses outils performants : bases de données et trafic interne (email et SMS), supports de collecte propriétaires, Data Management Platform (plateforme de gestion des données), Marketplace... Confluent Digital est ainsi en mesure d'adapter la stratégie à mettre en place pour chaque client, tout secteur/historique/taille confondus : analyse et consulting de stratégie web, sélection des leviers digitaux, tracking, analyse et optimisation des KPIs (indicateurs clés de performance). Grâce à une expérience transversale du webmarketing, Confluent Digital a la capacité d'apporter des solutions qui répondent véritablement à aux objectifs de ses clients. Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à contacter Confluent Digital en appelant le +33 (0)4 37 29 25 40, en vous rendant sur le formulaire de contact de leur site web ou en envoyant un email à : [email protected].