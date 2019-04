Conseils en déménagement : Comment bien choisir un garde meubles

Choisir une entreprise de garde-meuble qui se soucie de vos besoins

La première chose que vous devez faire est d'estimer l'espace dont vous avez besoin pour stocker vos affaires. Pour ce faire, rendez-vous auprès d'un professionnel et exposez-lui vos attentes. Faites-lui un topo de la nature des affaires que vous souhaitez entreposer dans ses locaux. En réponse à vos demandes, il vous fera le tour du propriétaire, en prenant soin de vous indiquer le box qui est susceptible de répondre à vos attentes. Se lancer sans bénéficier des bons conseils est l'erreur que vous ne devez surtout pas commettre.

Opter pour le prestataire dont les services sont flexibles

Les prestations offertes par les entreprises de garde-meubles ne sont jamais les mêmes. Si les unes autorisent leurs clients à venir récupérer leurs affaires quand ils le souhaitent, les autres imposent un calendrier, et qui plus est, elles facturent ce service. L'idéal est de choisir une entreprise qui vous permet de récupérer vos affaires à tout moment, sans que vous n'ayez à payer. Par ailleurs, le mieux serait également d'opter pour une entreprise qui vous permet de réserver le box de stockage à l'avance. Aussi invraisemblable que cela semble paraître, les entreprises de garde-meubles sont assaillies par des professionnels et des étudiants en haute saison. Pour éviter de vous retrouver dans la panade, réserver en avance est de rigueur.

Privilégier une entreprise qui prend au sérieux la sécurité

Bien évidemment, vous n'allez pas laisser vos affaires à n'importe quel prestataire qui se vante d'être une entreprise de garde-meuble. Choisissez l'entreprise qui propose un niveau de sécurité optimal. Il est facile de la reconnaître. Dans le cas où vous seriez à la recherche de garde-meubles à Paris, pour protéger vos biens, il existe des solutions de stockage sécurisées comme Une Pièce en Plus.

En principe, le site dans lequel sont stockées vos affaires doit être surveillé par une équipe de vigies, un système de vidéosurveillance et équipé d'alarmes. Les espaces de stockages doivent être verrouillés avec des serrures à code.

La qualité de l'espace de stockage

La qualité de l'espace de stockage est un point qu'il ne faut surtout pas minorer. Cela vous évitera les mauvaises surprises. La dernière chose dont vous avez envie c'est de retrouver vos affaires dans un piteux état, avec de la moisissure et des crottes de souris partout. Il faudra vérifier si le box est doté d'un système de désenfumage, d'une ventilation, et d'un appareil qui mesure le taux d'hygrométrie. Il faut également que l'entreprise atteste que l'espace a subi un traitement contre les rongeurs. Ce sont les basiques.

Dans le choix d'un bon garde-meuble, la qualité doit primer sur le tarif des prestations. Pourquoi payer moins si vous allez retrouver vos affaires dans un état lamentable ? Si vos effets personnels vous tiennent à cœur, offrez-leur un endroit dans lequel ils auront la chance de rester intacts.