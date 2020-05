Contract Management : un nouveau diplôme universitaire à Bordeaux

Pour Sébastien Martin, directeur de ce nouveau diplôme, « l'objectif de cette première certification organisée en région est d'offrir aux étudiants et professionnels qui se destinent au métier de contract manager la possibilité d'acquérir les clés qui leur permettront d'assurer une gestion rigoureuse des contrats, dans le cadre d'une relation partenariale sereine. Ils pourront ainsi réagir aux changements qui peuvent intervenir, en en identifiant les risques et les opportunités, et ainsi de contribuer à la prévention des litiges ».

Les professionnels du secteur, qui ont été sollicités pour construire la formation, soulignent l'importance de dépasser le strict cadre « académique », la seule connaissance théorique des contrats. Au-delà de la maîtrise des aspects juridiques comme des projets et/ou techniques, il s'agit pour les contract managers de s'insérer aujourd'hui dans des organisations nouvelles, voire de les mettre en place, tant le métier est nouveau dans les entreprises !

C'est sur quoi Sébastien Martin insiste : « Nous avons donc pris la décision, essentielle à notre sens, d'orienter le diplôme autour des grands axes académiques du métier (les savoirs fondamentaux liés par exemple au droit des contrats, ou à la finance...) ainsi que d'un corpus développant les multiples compétences requises pour le contract management (le savoir-faire et le savoir-être dans le management de projet, le relationnel, la négociation). Pour cela, en s'inspirant des modèles anglo-saxons, notre choix a été de monter une certification clairement pluridisciplinaire, et non simplement juridique, qui s'appuie sur des professionnels reconnus dans le domaine du contract management ».

Conditions d'accès et modalités de candidature

Le DU « Contract management » s'adresse aux titulaires d'un master ou d'un diplôme équivalent, sanctionnant 4 années de formation après le baccalauréat, notamment dans le domaine du droit, de l'économie ou des sciences de l'ingénieur. Le conseil pédagogique de la formation, composé du responsable du diplôme et de professionnels, pourra également accepter l'inscription de candidats n'ayant pas le niveau de diplôme requis mais disposant d'une solide expérience professionnelle.

L'admission dans la formation sera faite sur dossier de candidature composé du curriculum vitae, d'une lettre de motivation et de l'ensemble des justificatifs correspondants aux diplômes ou expériences professionnelles du candidat Après une sélection réalisée par le conseil pédagogique, l'admission définitive du candidat sera acquise après un entretien devant un jury de sélection. Comme le directeur le confie, « plus que les diplômes, les candidats que nous recherchons doivent démontrer leur intérêt pour le métier et les problématiques qu'il soulève... D'ailleurs, ils auront à les travailler notamment dans le cadre d'un mémoire ».

Le responsable de la formation envisage également la possibilité de passer des conventions avec des entreprises partenaires. Ces dernières bénéficieraient alors, pour leurs collaborateurs désireux de suivre la formation, de conditions spéciales d'admission.

Les demandes d'admission sont ouvertes du 18 mai au 29 juin 2020, en accédant à la page dédiée au DU : Cliquez ici.

Enseignements

La vingtaine d'étudiants et de professionnels qui seront sélectionnés par promotion suivront différents modules. Au-delà des enseignements fondamentaux qui doivent assurer une mise à niveau sur les bases fondamentales du contract management, tant dans les aspects juridiques que managériaux, la formation offrira les enseignements spécifiques apportant le background indispensable pour l'exercice du métier de contract manager. Les intervenants académiques et professionnels donneront les éléments essentiels en droit des contrats et une immersion dans les contrats spécifiques, comme, par exemple, dans le cadre de contrats passés en loi MOP ou de contrats FIDIC, fournissant ainsi les clés aux futurs contract managers pour exercer leur responsabilité particulière.

De même, chaque étudiant abordera les analyses des clauses techniques du contrat, des coûts, des plannings lui permettant de pouvoir identifier et anticiper les blocages et les difficultés qui peuvent apparaître, notamment, dans l'exécution du contrat. Les réclamations étant un élément clé de la fonction, un enseignement spécifique est prévu pour permettre de l'appréhender dans toutes ses dimensions (réclamation ou contre-réclamation). Enfin, un bon contract manager se devant d'avoir des qualités humaines et de négociation lui assurant de trouver les solutions aux difficultés qui se présentent pour éviter la rupture de la relation contractuelle et le contentieux, un module transverse permettra de faire un focus sur ces aspects que tout professionnel en contract management doit savoir maîtriser.

Organisation de la formation

Les professionnels des métiers du contract management le savent bien, c'est un domaine dans lequel l'expérience est un atout majeur. Conscient de cette réalité, le diplôme laisse une place importante à l'immersion en entreprise. Comme Sébastien Martin le décrit, « nous allons, tout d'abord, organiser des conférences techniques données par des intervenants professionnels spécialisés dans le contract management qui feront part de leur expérience. Ensuite, la formation laissera le temps nécessaire pour permettre aux étudiants de pouvoir effectuer, éventuellement sous la forme d'un stage, une mission dédiée au contract management dans un cadre professionnel ».

En effet, le calendrier est organisé sur le rythme mensuel d'une semaine de formation suivie de trois semaines au sein de l'entreprise. Le stage ou la mission sera également l'occasion, pour chaque étudiant, de rédiger un mémoire dans lequel il devra travailler sur une problématique spécifique du contract management et de mettre en perspective l'ensemble des connaissances acquises pendant la formation.

Modalités d'évaluation des acquis et de validation de la formation

Lors d'une session unique, organisée en fin d'année, au plus tard à la mi-septembre, chaque étudiant subira plusieurs épreuves devant un jury composé de professionnels et d'académiques. En particulier, la validation de la formation sera acquise après la soutenance du mémoire de stage et l'évaluation des compétences de chaque candidat à l'occasion d'exercices de mise en situation.

Contact

Pour plus de renseignements :

Vous pouvez aussi contacter Sébastien Martin, Directeur du DU « Contract management » de l'Université de Bordeaux, à l'adresse suivante :

sebastien.martin@u-bordeaux.fr