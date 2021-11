Défense des salariés : dans quel cas consulter un avocat en droit du travail même à distance

L'action en justice peut effrayer, et sembler compliquée, et souvent un salarié ne sait pas à quoi s'en tenir, lorsqu'il se trouve en conflit avec son employeur. Comment s'y prendre pour tenter une action à l'amiable ? Dans ce cas, faire appel à un avocat en droit du travail permet d'y voir plus clair. Le consulter ne mène pas systématiquement à une action en justice. Souvent, sa mission se limitera à du conseil, qu'il s'agisse de harcèlement, de contestation d'un avertissement professionnel, de non-paiement du salaire, de retard de paiement du salaire. Dans tous les cas, relations individuelles ou relations collectives, il peut accompagner le salarié tout au long de la négociation ou du conflit.

Droit du travail : à quel cabinet de défense des salariés faire appel ?

Spécialisé dans la défense des salariés et dans le conseil des syndicats et des représentants du personnel, le cabinet Howard, basé à Paris, est constitué d'avocats expérimentés en droit social avec un parcours universitaire d'excellence. Il offre à tous les salariés et représentants du personnel une défense et des conseils de qualité, avec un objectif majeur : lutter contre le déséquilibre employeur - employé.

Pour ce cabinet, « il n'y a pas de petit ou grand client, mais uniquement des causes à défendre ».

Le cabinet Howard intervient dans tous les domaines d'intervention liées au droit du travail :

Les relations individuelles et le droit du travail

Le respect des obligations contractuelles, de la durée de travail ou de la vie privée ;

Le harcèlement moral/sexuel ;

La discrimination ;

La surcharge de travail, le burn-out ;

Le licenciement des salariés (pour faute grave, lourde, réelle et sérieuse, insuffisance professionnelle, motif économique individuel et collectif) ;

Le non-paiement de salaire, heures supplémentaires ou congés payés ; La visite médicale ; L'accident du travail/maladie professionnelle ;

La procédure d'inaptitude ;

Le reclassement/aménagement de poste ; La négociation de rupture conventionnelle ;

La rédaction de protocole transactionnel.

Les relations collectives et le droit du travail

La réalisation d'audits sociaux ;

L'accompagnement quotidien sur toute question relevant du fonctionnement ou des attributions des instances représentatives du personnel ;

L'assistance à la négociation collective et aide à la rédaction d'accords collectifs ;

L'animation de formations professionnelles.

Comment être accompagné par le cabinet Howard spécialisé en droit du travail

Les consultations peuvent se faire en présentiel, au téléphone, ou en vidéoconférence. Le cabinet propose aussi de faire analyser les bulletins de salaire par un juriste en droit du travail (analyse ponctuelle), ou de répondre à des questions en droit du travail par écrit.