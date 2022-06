Documents professionnels : comment travaillent les experts du « zéro faute » ?

Traquer les fautes d'orthographe ou de conjugaison

Certaines sociétés en ont fait un domaine d'expertise. Elles corrigent les fautes de grammaire, de ponctuation, d'orthographe ou de syntaxe de documents professionnels. Des prestations de réécriture existent aussi. Ainsi, le service de correction et relecture Your Word Store est l'un des acteurs présents sur ce marché très concurrentiel.

Les rédacteurs et correcteurs de l'entreprise en question vérifient le sens et la cohérence des productions écrites pour assurer une meilleure lisibilité et consolider la crédibilité d'une entreprise. L'idée est de passer au crible des documents qui peuvent être très variés comme des rapports, des notes de synthèses ou encore des présentations.

Ainsi, lorsque des commerciaux doivent proposer un diaporama pour tenter des convaincre des décideurs, montrer des textes parfaitement lisibles et cohérents est devenu un enjeu crucial. Les experts en matière de communication écrite trouveront les phrases les plus percutantes pour faire mouche auprès de décideurs. Avoir recours à ces prestataires extérieurs est devenu important pour une entreprise en quête de nouveaux marchés.

Un travail de réécriture

Les experts en matière de rédaction ont aussi pour ambition d'améliorer l'expression écrite de l'entreprise qu'ils accompagnent. Ainsi, le rythme des phrases, le style est analysé pour faire les modifications nécessaires. Un travail de réécriture apporte souvent une plus-value. L'expert possède une capacité forte à identifier les passages abscons, les incohérences dans une production écrite et vous accompagnera pour déterminer les meilleures tournures de phrase. Dans les textes, des fautes de frappe peuvent aussi se glisser et les relecteurs sont chargés de les débusquer. Ces professionnels ont suivi une formation calibrée (lettres, journalisme...).

La langue française est d'une grande finesse. Ainsi, le relecteur a pour mission d'utiliser les verbes les plus précis dans la rédaction d'un texte pour évoquer les faits, présenter un point de vue. Présenter un texte sans faute et fluide permet de garder l'attention de l'auditoire. Les relecteurs peuvent aussi s'adapter au public auquel on va s'adresser. Est-ce un texte destiné à un public de professionnels, de profanes ? La question a son importance !

Des services de traduction

Les entreprises du secteur proposent aussi des services de traduction. Une offre importante pour les entreprises qui veulent conquérir des marchés à l'étranger et qui veulent à tout prix éviter des bévues comme un contresens. Les logiciels gratuits ne constituent pas une solution fiable à 100%.

Dans un contexte d'économie ouverte, disposer d'un prestataire qui peut s'adapter aux besoins liés à une expansion, est important. Une entreprise qui a l'habitude d'échanger avec des entreprises dans le cadre de l'Union européenne sera bien avisée de travailler avec des prestataires qui proposent un travail précis et clef en main en matière de traduction. Par exemple, si des fautes apparaissent sur un site de e-commerce, cela peut avoir un impact important sur les ventes.

Ainsi, proposer une communication écrite fiable, précise et fluide est devenu un paramètre à prendre en compte.