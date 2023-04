En 2023, quelles sont les attentes des Français concernant leur travail ?

Un monde du travail en pleine refonte

Pour cerner les nouveaux besoins des travailleurs, Préventica a lancé en janvier 2023 un sondage auprès de sa communauté. 698 personnes se sont mobilisées pour donner leur avis sur le sujet. Ainsi, à la question posée « Quels mots vous évoquent le plus un monde du travail meilleur ? »,

62% d'entre eux ont choisi la quête de sens et de valeur ,

, 25% d'entre eux ont choisi l'environnement sain et sécurisé ,

, 8% d'entre eux ont choisi l'ambiance fun et décontractée ,

, 5% d'entre eux ont choisi la performance et la croissance.

Les données de cette étude révèlent un désintérêt important des enjeux dits de « résultats ». A contrario, une nouvelle tendance liée aux « sens » et aux « valeurs » se révèle, le plus grand nombre apparaissant effectivement particulièrement désireux d'exercer une activité professionnelle qualifiée « d'utile ». La sécurité et la qualité de vie au travail semblent également occuper une place prépondérante dans les attentes des salariés.

Préventica aide les professionnels à comprendre et à maîtriser ces nouvelles attentes

Nombreuses sont les formalités du chef d'entreprise, DRH ou encore du manager à la fois amenés à gérer les paramètres techniques, commerciaux et humains de sa structure. De pareilles fonctions demandent temps et organisation et compliquent ainsi l'apprentissage même de nouvelles pratiques de travail.

Pour cela, ces professionnels peuvent se fier à l'expertise Préventica, la plateforme de rencontres et d'inspiration pour la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail.

Préventica accompagne chaque jour en ligne une communauté de plus de 100 000 professionnels à travers :

un annuaire pour référencer des solutions pratiques en lien avec la santé et à la sécurité au travail,

un magazine pour relayer des articles, chroniques, dossiers et autres interviews autour de sujets d'actualité clés,

des webinaires pour faire entendre la voix de professionnels,

des podcasts pour diffuser des conseils et astuces autour des thématiques de la santé, de la sécurité et de l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Ajouté à cela, sont organisés en France, sous le haut patronage des ministères du Travail et de la Santé, les rendez-vous Préventica. Ceux-ci ont lieu deux fois par an et ce depuis 25 ans. Ces rencontres sont la parfaite occasion pour les professionnels de se tenir informés des dernières innovations du monde du travail pour, par la suite, répondre au mieux aux attentes de leurs équipes.

Cette année, ils se dérouleront à :

Paris les 23, 24 et 25 mai 2023,

Toulouse les 19, 20 et 21 septembre 2023.

Au programme ? Des conférences, des tables rondes, des animations ou encore des ateliers solutions et participatifs, des démonstrations produits, des conseils. Par exemple, il sera notamment possible pour tout un chacun d'apprendre à :

Identifier les nouveaux modes de travail et défis à relever,

Agir efficacement en faveur de la qualité de vie au travail,

Inculquer une culture de sécurité en entreprise...

Vous souhaitez bénéficier de solutions innovantes visant à vous former à ces nouvelles pratiques tout en améliorant votre savoir-faire ? Rendez-vous sur Preventica.com pour profiter des outils en ligne et vous inscrire aux rendez-vous Préventica.