Interview de Julien Bessières, Directeur Général de demenagerseul.com

Qu'est-ce qui différencie demenagerseul.com d'une entreprise de déménagement classique ?

Julien Bessières : en France, 80% des particuliers effectuent leur déménagement eux-même en louant ou en se faisant prêter un véhicule plus ou moins adapté. Ceci pour une question de coût. Toutefois cela ne se fait pas sans difficulté : le manque de moyens et de méthode peut transformer le déménagement en opération laborieuse, désagréable, un mauvais souvenir que l'on souhaite répéter le moins possible !

demenagerseul.com s'adresse à eux, en leur proposant de piocher ce dont ils ont besoin dans une offre de services et de produits disponible entièrement à la carte, alors qu'une entreprise de déménagement classique fonctionne au « tout ou rien ». Pour autant quels que soient les produits et services demandés, ils bénéficieront aussi de l'accompagnement et du conseil de nos équipes de professionnels en agence pour mener à bien leur déménagement dans les meilleures conditions.

Concrètement comment fonctionne demenagerseul.com ?

demenagerseul.com fonctionne en proximité de ses clients avec un réseau d'agences qui permet à nos équipes de délivrer l'accompagnement, le conseil et bien-sûr les véhicules, les consommables et le matériel. Notre site web permet aussi de commander ses cartons de déménagement et de les recevoir à domicile ou d'aller les récupérer à l'agence la plus proche. Mais l'essence même de notre service se situe en agence où nos équipes vont pouvoir assister les clients, de la planification et l'organisation du déménagement jusqu'à sa réalisation.

Du côté des services et des produits nous proposons la location d'utilitaires de 6 à 20 m3. Ce qui nous différencie des loueurs généralistes auxquels s'adressent bon nombre de particuliers qui souhaitent déménager seuls, c'est que ces utilitaires sont tous équipés spécifiquement pour le déménagement. Ils sont entièrement capitonnés et disposent de barres d'arrimage et de sangles. Nous les fournissons avec des couvertures de déménagement. Le but étant que nos clients puissent assurer la même qualité de transport qu'avec une entreprise de déménagement, avec pour résultat des biens parfaitement préservés. Encore une fois, le conseil prodigué par nos équipes va venir en complément du matériel pour mener cette mission à bien.

Nous fournissons également tous les types de carton de déménagement (cartons à livre, cartons penderie, cartons avec croisillons pour les verres, les assiettes, les bouteilles, conteneurs à archive et cartons de différents volumes) à l'unité au carton près ou en packs. Ainsi que tout le matériel nécessaire, diables à 3 roues pour monter et descendre les marches, chariots à roulettes, bacs de rangement, monte-meubles avec technicien...

demenagerseul.com c'est donc la vente de consommables et la location de matériel spécifiques au déménagement ?

Le but de demenagerseul.com est d'aider les particuliers à effectuer leur déménagement eux-même avec sérénité et efficacité, tout en préservant leur objectif initial, à savoir un coût de déménagement contenu. Nous arrêter à proposer cartons, matériel et véhicules spécifiques ne nous aurait pas permis d'atteindre ce but. En effet, passé cette nécessité de disposer d'un matériel adapté, un déménagement peut présenter de nombreuses difficultés techniques et organisationnelles. Ceci est d'autant plus vrai pour les villes où la pression de la circulation et les difficultés d'accès sont présentes.

C'est pourquoi nous mettons à disposition de nos clients des chauffeurs/déménageurs professionnels qui vont faire toute la différence lorsqu'il s'agit de conduire et manœuvrer le camion, mais aussi sur le transport et le chargement des affaires. Ce sont tous des professionnels aguerris du déménagement et leur apport est décisif, même s'ils ne viennent que pour une demi-journée.

Quelles sont les conditions de ce service de mise à disposition de déménageur professionnel ?

Comme tout le reste de notre offre c'est un service à la carte qui permet à nos clients de respecter leur budget et de résoudre les difficultés. La seule règle étant un minimum de 2 heures. Au delà on paie seulement les heures consommées, pas de forfait, si le professionnel travaille 5 heures le client paie 5 heures.

Quel est le coût horaire ?

Nous proposons l'intervention de nos déménageurs pour un coût horaire de 50 € ttc de l'heure, la différence se faisant sur le sur-mesure et donc la consommation horaire.

demenagerseul.com vise la clientèle des particuliers qui ne font pas appel aux entreprises de déménagement pour des raisons de coût, pratiquez-vous un politique de prix low-cost ?

Nos prix correspondent aux standards du marché. Les avantages pour nos clients, y compris en terme de budget, sont ailleurs. Tout d'abord ils maîtrisent le coût de leur déménagement en commandant le nombre de déménageurs et d'heures dont ils ont besoin. De même pour les matériels et consommables. Le fait que tout soit disponible à la carte leur permet de répondre précisément à leur besoin, et de contenir le coût au niveau où ils le souhaitent. Enfin, et c'est peut être le plus important, ils vont bénéficier d'un accompagnement et d'un conseil dispensé par nos équipes en agence, tout au long de leur déménagement.

Ce conseil va littéralement changer la physionomie du déménagement, changer la façon dont les choses se passent et permettre un déménagement réussi et sans stress inutile. Si l'on prend en compte la valeur ajoutée de l'accompagnement et du conseil notre rapport qualité-prix est imbattable. Et encore une fois nos clients ne consomment que ce dont ils ont vraiment besoin, en fonction de leurs moyens.

Vous parlez beaucoup des difficultés potentielles du déménagement, c'est devenu si difficile ?

Une étude de l'IFOP (Institut Français d'Opinion Publique, NDLR) montre que les français classent le déménagement comme la 3ème situation la plus stressante de l'existence, après le deuil et le licenciement. En premier lieu le déménagement comprend une charge émotive : changer de lieu de vie, déplacer l'ensemble de ses affaires personnelles n'est pas anodin. A cela viennent s'ajouter des difficultés de circulation et d'accès qui se sont accrues dans les grandes villes. C'est aussi une entreprise longue et méticuleuse, fatigante, à laquelle s'ajoute des démarches administratives... Un objet volumineux, meuble ou piano, peut présenter une difficulté importante, les objets fragiles aussi. Les gens ne sont pas vraiment armés face à ce cumul de contraintes, beaucoup improvisent et vivent leur déménagement dans le stress.

Quels conseils donneriez-vous aux particuliers qui souhaitent déménager ?

En premier lieu d'anticiper. La majorité des français déménage sur les mois de juin et juillet à la faveur des vacances scolaires pour ne pas perturber le rythme des enfants. Si vous prévoyez de déménager à cette période, réservez 3 semaines à l'avance si vous voulez être sûr d'obtenir les dates souhaitées. En dehors de cette période rouge vous pouvez réduire ce délai à une semaine.

Faire le tri en s'y prenant longtemps à l'avance est aussi une bonne idée, cela vous permettra de bel et bien jeter ce qui n'a plus lieu d'être gardé, au lieu d'en garder une partie dans l'empressement et d'alourdir inutilement votre déménagement. demenagerseul.com propose un service de collecte pour amener ces affaires en déchetterie.

Si vous êtes en ville et que vous ne prévoyez pas l'assistance d'un déménageur, préférez un véhicule d'un volume raisonnable : mieux vaut faire plusieurs aller-retours que se retrouver avec un véhicule que l'on aura du mal à conduire et à manœuvrer. Si la distance vers le nouveau logement ne permet pas plusieurs aller-retours, envisagez l'aide d'un déménageur professionnel qui saura manœuvrer et utiliser au mieux un camion avec volume de chargement important.

Il y a ensuite beaucoup de petits points techniques que je ne pourrai pas tous énumérer, par exemple préférer des cartons de petites tailles pour les choses lourdes, comme le papier et les livres. En effet un carton de grande capacité rempli de livres sera difficilement transportable. Il faut aussi charger les cartons par groupes de taille : empiler des cartons de même taille permet un gain de place considérable dans le véhicule.