L'alternance : c'est quoi ? À qui profite-t-elle ?

En préparant son diplôme, l'alternant se voit attribuer un maître d'apprentissage qui a pour mission de lui transmettre la connaissance de sa profession ainsi que son savoir-faire. Cette modalité de formation offre les mêmes droits à l'apprenti qu'un salarié et signe, tout comme lui, un contrat avec l'entreprise qui l'emploie. Il s'agit le plus souvent d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, mais il peut s'agir aussi d'un projet de reconversion ou de promotion. Les personnes intéressées par cette méthode de formation peuvent déposer leur candidature auprès de sociétés dans des secteurs très variés tels que la communication, le digital, l'assurance, l'hôtellerie-restauration..., de même que les services publics et associatifs. L'alternance donne la possibilité à l'alternant d'obtenir un diplôme ou une qualification allant d'un niveau CAP à un niveau Bac +5



Si l'alternance s'adresse en général aux jeunes de 16 à 25 ans, elle peut également s'appliquer aux individus plus âgés, comme les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Et dans certaines situations, aucune limite d'âge n'est imposée. C'est le cas entre autres des sportifs de haut niveau, des futurs propriétaires ou repreneurs d'entreprise ou de personnes en situation de handicap.

Des coups de pouce salutaires



Depuis 2020, l'alternance a le vent en poupe et ce, malgré la crise économique et sanitaire. Cet essor spectaculaire est certainement dû à la réforme de l'apprentissage amorcée en 2018 avec l'adoption de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est en partie grâce à cette loi et à ses mesures attractives, aussi bien pour les étudiants que pour les entreprises, que l'alternance a vraiment pris son envol en permettant aux jeunes diplômés une insertion professionnelle plus rapide.. Afin de susciter l'intérêt des entreprises pour ce mode d'apprentissage et pour booster l'employabilité des jeunes, de nouvelles mesures comportant une aide financière à l'embauche ont été prises et parmi elles le Plan 1 jeune 1 solution lancé en 2020. L'ensemble des mesures proposées a porté ses fruits avec un nombre impressionnant de contrats d'alternance signés. Et cet engouement ne semble montrer aucun signe d'essoufflement, le nombre de contrats d'alternance signés en 2021 et 2022 étant continuellement en hausse.

Pourquoi l'alternance séduit-elle les employeurs ?



Grâce aux aides gouvernementales, le recours à un alternant est peu coûteux

Les aides financières généreuses octroyées par l'État pour l'embauche d'un alternant sont extrêmement intéressantes pour les entreprises et particulièrement pour les start up qui, autrement, ne pourraient embaucher un collaborateur.



L'alternance est utilisée en tant que période d'essai en vue d'un recrutement

L'alternance est un bon moyen pour une entreprise de prévoir ses futurs besoins de recrutement. Pour l'employeur, elle constitue une sorte de période d'essai en vue de déterminer les meilleurs profils avant l'embauche. Pour le candidat, elle permet de vérifier son intérêt envers la société d'accueil.



Les alternants sont des atouts précieux en période de surcharge de travail

Il est possible de confier et de déléguer à un alternant de nombreuses missions afin de soulager les membres d'une équipe et les dirigeants face à leurs charges de travail. Ces derniers ont alors la possibilité de se pencher sur des projets parfois délaissés, par faute de temps.



Au-delà de leur savoir-faire, les alternants sont inspirants

Les alternants sont souvent considérés comme des collaborateurs enthousiastes, motivés, fiables, optimistes, créatifs, novateurs. Ces jeunes insufflent un vent de nouveauté dans l'entreprise et permettent de considérer certaines pratiques bien ancrées sous un angle différent pour optimiser l'efficacité et le rendement.



Revalorisation du maître d'apprentissage

L'accompagnement d'un alternant est une mission très valorisante aux yeux d'un maître d'apprentissage. Ce rôle permet à celui-ci d'emprunter des chemins inédits, même si la responsabilité est immense. Encadrer l'évolution professionnelle d'un jeune est un défi de taille à relever pour un tuteur mais également d'une grande richesse. C'est également l'opportunité pour le maître d'apprentissage de transmettre ses connaissances et son savoir-faire.

Qu'est-ce qui explique son succès auprès des étudiants ?



Les entreprises ne sont pas les seules à profiter des avantages que procure l'alternance. Ce système de formation est tout aussi intéressant pour les étudiants. Il leur permet notamment de :

Se construire une autonomie financière puisqu'ils perçoivent un salaire mensuel;

Supprimer par la même occasion le stress associé au financement des études;

Bénéficier à la fois des avantages rattachés à leur statut de salarié et de ceux rattachés à leur statut d'étudiant;

Faire valoir leur expérience professionnelle dès leur entrée sur le marché du travail;

S'assurer d'une meilleure et d'une plus rapide insertion professionnelle;

Développer une plus grande maturité;

Eviter la routine en enchainant l'alternance des études et de leur présence en entreprise.



Compte tenu que 70 % des alternants trouvent un emploi seulement sept mois après leur formation et qu'environ 30 % d'entre eux décideraient de mettre à profit leur fibre entrepreneuriale, nous pouvons affirmer que suivre une formation en alternance, est un excellent moyen de booster son employabilité. Les alternants constituent de surcroît des ressources inestimables pour les sociétés qui les accueillent, du moment qu'elles sachent profiter pleinement de leur précieuse contribution.